. Артур Смольянинов подставил под удар Дарью Мельникову и своих детей
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Артур Смольянинов подставил под удар Дарью Мельникову и своих детей

Артур Смольянинов подставил под удар Дарью Мельникову и своих детей
На актрису Дарью Мельникову обрушился шквал ненависти из-за бывшего мужа. Звезда «9 роты» высказался в защиту Украины и подставил тем самых своих близких. В частности, сейчас достается бывшей супруге новоявленного иноагента Артура Смольянинова, актрисе Даше Мельниковой, воспитывающей от него двоих сыновей. *Артур Смольянинов признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 13.01.2023. Мало кто мог подумать, что Артур Смольянинов покинет Россию и станет поливать ее грязью, сидя за границей. Но это все же произошло, и теперь артист уверяет, мол, готов… вступить в ряды украинской армии. Из-за этого достается бывшей супруге Артура — Даше Мельниковой. Несмотря на хейт, звезда «Папиных дочек» старается держаться достойно и не отвечает на негатив.
«Тоже свалишь из страны, как бывший?»; «Твой муженек — урод! Не ожидали от него!»; «Разочаровалась в этой семейке!»; «Жаль, если она его поддержит. Детям просто такую судьбу прописывают… Артуру плевать, что сейчас на его бывшую семью обрушится шквал негодования. Даша — прекрасная актриса, мама. Надеюсь, и человеком останется порядочным», — отметила публика. Напомним, Дарья Мельникова и Артур Смольянинов разошлись около полутора лет назад. По слухам, все произошло из-за пристрастия артиста к спиртным напиткам. Правда, сама Даша предпочитает не делиться подробностями разрыва. «У меня есть дети, есть некоторые волнения. Все зависит от того, что будет происходить. Конечно, я как и многие, ощутила потребность в русской культуре, свою необходимость в этом месте, где мы есть. Понятно стало, что никто в эмиграции не найдет таких условий, такой работы. Мы видим разные примеры. Прижиться там всегда было сложно, несмотря на современное стирание границ. Большинство артистов остается и хотело бы продолжать работать здесь. Ты продолжаешь работать, пока это безопасно», — откровенничала 30-летняя артистка в интервью Popcake после того, как Смольянинов сбежал из страны.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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