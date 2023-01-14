. Артур Смольянинов попал в список иноагентов
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Артур Смольянинов попал в список иноагентов

Артур Смольянинов попал в список иноагентов
Актер Артур Смольянинов договорился до полного изгнания. Несколько месяцев назад Артур Смольянинов раскритиковал действия российской власти и уехал за границу. А на днях звезда «9 роты» и вовсе заявил, что готов воевать за Украину. Слова актера не остались без внимания: теперь у экс-мужа Дарьи Мельниковой серьезные проблемы. 13 января Минюст включил Артура Смольянинова в реестр иноагентов. Теперь артист не сможет работать на государственной или муниципальной службе, выступать организатором публичных мероприятий, да и в целом жить в России.
Напомним, несколько дней назад звезда «9 роты» заявил, что ему плевать на родную страну (к слову, сыновья Артура остались с мамой в РФ). Кроме того, 39-летний Смольянинов осудил тех, кто поддерживает спецоперацию: артист даже с оскорблениями накинулся на коллегу Сослана Фидарова. Также сегодня в черный список попали музыкальный критик Артемий Троицкий, юрист Анатолий Фурсов, экс-священник Сергей Кирсанов, журналист Александр Шелест, активист Сергей Ухов.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Звезду «Флэша» приговорили к году исправительных работ за кражу со взломом
Звезду «Флэша» приговорили к году исправительных работ за кражу со
Продажи Xbox Series X | S в Японии уже в разы превышают результаты Xbox One
Продажи Xbox Series X | S в Японии уже в разы превышают результаты
Китай раскритиковал создателей «международного порядка»
Китай раскритиковал создателей «международного порядка»
Ксения Собчак попала в немилость налоговой: счета ее фирм заблокированы
Ксения Собчак попала в немилость налоговой: счета ее фирм
Дмитрий Шепелев показал, как готовился ко дню рождения своей падчерицы
Дмитрий Шепелев показал, как готовился ко дню рождения своей падчерицы
Состояние Романа Костомарова, находящегося в реанимации, ухудшилось
Состояние Романа Костомарова, находящегося в реанимации, ухудшилось
Артур Смольянинов попал в список иноагентов
Артур Смольянинов попал в список иноагентов
Константин Хабенский выгнал в шею Дмитрия Назарова
Константин Хабенский выгнал в шею Дмитрия Назарова
Владимир Соловьев распял Аллу Михееву
Владимир Соловьев распял Аллу Михееву
Небензя заявил о готовности России к достижению целей СВО мирным путем
Небензя заявил о готовности России к достижению целей СВО мирным путем
Водолеи ностальгируют, а Тельцы радуются: что предсказывает гороскоп знакам зодиака с 16 по 22 января
Водолеи ностальгируют, а Тельцы радуются: что предсказывает гороскоп
Репортеры CNN запечатлели отступление ВСУ из Соледара
Репортеры CNN запечатлели отступление ВСУ из Соледара

Топ на сегодня

Виталий Гогунский рассказал о натянутых отношениях с родственниками на Украине
Виталий Гогунский рассказал о натянутых отношениях с родственниками
Филипп Киркоров невероятно помолодел в Дубае
Филипп Киркоров невероятно помолодел в Дубае
Перечислены самые популярные способы обмана пенсионеров
Перечислены самые популярные способы обмана пенсионеров
Иркутский аэропорт зарегистрировал 2,6 миллиона пассажиров в 2022 году
Иркутский аэропорт зарегистрировал 2,6 миллиона пассажиров в 2022 году
Япония засомневалась в введении потолка цен на российскую нефть
Япония засомневалась в введении потолка цен на российскую нефть

Еще по теме

Артур Смольянинов еле унес ноги от радикалов за границей
Артур Смольянинов решил перебраться за границу
Артур Смольянинов поплатится за свой длинный язык
Артемия Троицкого включили в реестр иноагентов