. Артур Смольянинов попал в список иноагентов

Актер Артур Смольянинов договорился до полного изгнания. Несколько месяцев назад Артур Смольянинов раскритиковал действия российской власти и уехал за границу. А на днях звезда «9 роты» и вовсе заявил, что готов воевать за Украину. Слова актера не остались без внимания: теперь у экс-мужа Дарьи Мельниковой серьезные проблемы. 13 января Минюст включил Артура Смольянинова в реестр иноагентов. Теперь артист не сможет работать на государственной или муниципальной службе, выступать организатором публичных мероприятий, да и в целом жить в России.Напомним, несколько дней назад звезда «9 роты» заявил, что ему плевать на родную страну (к слову, сыновья Артура остались с мамой в РФ). Кроме того, 39-летний Смольянинов осудил тех, кто поддерживает спецоперацию: артист даже с оскорблениями накинулся на коллегу Сослана Фидарова. Также сегодня в черный список попали музыкальный критик Артемий Троицкий, юрист Анатолий Фурсов, экс-священник Сергей Кирсанов, журналист Александр Шелест, активист Сергей Ухов.