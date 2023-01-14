. ЧП: Женщина и троя детей, погибли под колесами автобуса

Страшная авария произошла в Кемерово. Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня в 12:45 на территории Топкинского муниципального округа. По предварительной версии, водитель автомобиля «ЗАЗ Шанс», ехавшая со стороны Кемерово, нарушила правила правила дорожного движения. Во время обгона автоледи не справилась с управлением и столкнулась с автобусом «Нефаз» на встречной полосе. В результате водитель и четыре пассажира легковушки, в том числе трое детей, погибли на месте. В автобусе находились 12 человек, никто из них в медицинской помощи не нуждался. Сейчас полицейские и спасатели находятся на месте аварии. Движение на этом участке дороги перекрыто. Следственно-оперативная группа выясняют все обстоятельства аварии. Очевидцы трагедии обсуждают аварию в местном чате. Автолюбители утверждают, что это уже не первое ДТП с жертвами за январь в этом районе. «Авария страшная: разорвало легковушку пополам»; «Ужас, дорогу на Топки давно надо сделать безопасной»; «За неполный месяц это уже третья авария, где по пять человек сразу погибают»; «Видела, руки, ноги разбросаны», — пишут пользователи Интернета.