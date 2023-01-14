. Что сулит рунический гороскоп от Игоря Вечерского с 16 по 22 января всем знакам зодиака

Новая неделя января принесет не только рабочие задачи, но и неожиданные повороты судьбы. По прогнозу от рунолога Игоря Вечерского, нас ждет непростой период со множеством сюрпризов. Некоторым знакам руны сулят трудности в делах сердечных, другим — препятствия на пути к мечте. Как же быть максимально успешным с 16 по 22 января, читайте в руническом гороскопе.

Рунический гороскоп с 16 по 22 января 2023 года

Овен (21 марта — 19 апреля)

Вам выпали такие руны: Эваз, Манназ и перевёрнутая Райдо. Это означает, что в отношениях с людьми у вас накопилось много нерешенных вопросов. И сейчас самое время начать распутывать клубки сложных психологических взаимосвязей. Делать это легче через самоанализ, потому что, не разобравшись в себе, вы не установите контакт с другими.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Тельцам Игорь Вечерский советует не пытаться идти сразу в нескольких направлениях. Стоит выделить важное и пересмотреть свои требования: возможно, часть из них окажутся пережитком старых установок. Лагуз, Эваз и Наутиз говорят о том, что вам срочно нужно оптимизировать свои действия, пока не перегорели.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Руны: Гебо, Кено и Феху. Они означают начало периода активных действий. С 16 по 22 января Близнецам можно и нужно браться за дело их жизни. Скорее всего, вам удастся достигнуть значительных результатов. Не так важно, успеете ли вы завершить начатое, главное — положить начало в этот благоприятный период.

Рак (22 июня — 22 июля)

Этот знак может надеяться на успех, потому что Йера, Иса и перевёрнутая Райдо сигнализируют о периоде больших достижений. Это получится, только если вы сделали действительно правильные выводы из уроков прошлого. Составьте план дальнейших действий и попытайтесь не отходить от него в минуты снижения энергетического потенциала.

Лев (23 июля — 22 августа)

Перевёрнутые Перто и Альги, а также Манназ говорят о том, что вы упустили нечто важное. Вам откроются тайны, о которых вы ранее не догадывались. Они могут касаться личных отношений, потому принесут разочарование и обиды. Возьмите ситуацию под контроль, не позволяйте ударам судьбы сбивать вас с истинного пути.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Руны: Эйваз, Перто и Лагуз. Вам, Девы, предстоит кропотливая работа, но вы ее не боитесь. О возможностях и обстоятельствах не беспокойтесь, думайте только о конечной цели. Все перемены, которые произойдут, будут работать на ваш успех в дальнейшем.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вам выпали три перевернутые руны — Турисаз, Ансуз и Райдо. Возможно, вы давно не отдыхали, переоценив свои возможности. Это к добру не приведет. Срочно пересмотрите свой ритм жизни, чтобы не стать жертвой собственной же суетливости. С 16 по 22 января хорошо прорабатывать старые травмы, чтобы в будущем они перестали формировать ваши поведенческие реакции.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Творческий период сулят руны Иса, Йера и перевёрнутый Эваз этому знаку зодиака. Скорпионы могут всецело сконцентрироваться на достижении профессиональных успехов. Вы можете по кирпичику начинать строить такую жизнь, о которой давно мечтали. Главное – не упустить момент и успеть заложить фундамент.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Иса, перевёрнутая Кено и перевёрнутый Ансуз говорит Стрельцам о том, что нужно тщательнее проверять информацию, которая поступает из непроверенных источников. Искажение реальности не дает вам возможности сделать правильные выводы и совершать верные действия. Придется отложить все отвлекающие факторы и включить свое внимание на полную, чтобы не ошибиться в чем-то важном.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Непростой период обещают руны перевёрнутый Эваз, Йера и Эйваз. У вас могут возникнуть конфликты как дома, так и на работе. Старайтесь не расходовать попросту энергию, думайте о полезном коэффициенте всех ваших действий. Если сейчас сформируете потенциал для дальнейших шагов, то ближайшие месяцы будут плодотворны, а проблемы этого периода уйдут в прошлое.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Игорь Вечерский советует Водолеям начать инвестировать во что-то, что задевает вас за живое. Инвестиции могут быть как денежные, так и энергетические. Руны Отал, Ингуз и Дагаз будут подталкивать вас к тому, чтобы поставить точку в предыдущем жизненном периоде. Впереди ждет больше и лучше, о чем вы могли мечтать.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вам выпали перевёрнутая Вунье, Гебо и Ингуз. Рыбы, у вас намечаются реформы в делах сердечных. Не все останется так, как было до сих пор. Некоторых представителей знака это может выбить из колеи, а другие уже внутренне созрели для перемен. Все зависит от того, устраивает ли вас текущая ситуация.