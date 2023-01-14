. Депутаты ЗС вручили благодарности волонтёрам Приангарья, поддерживающим участников СВО

Волонтёрам и общественникам Приангарья, принимающим участие в поддержке участников СВО и их семей, вручены благодарности председателя Законодательного cобрания Иркутской области Александра Ведерникова. Церемония состоялась в рамках торжественного вечера «Общественное признание». Участие в мероприятии приняли глава областного парламента Александр Ведерников, вице-спикер ЗС Лариса Егорова и депутат Евгений Сарсенбаев.

Благодарственные письма получили заместитель директора по связям с общественностью МБУК «Иркутский городской театр народной драмы» Ирина Корнева за организацию благотворительных концертов и гуманитарной помощи для городов Луганской Народной Республики, а также руководитель МБУК «Иркутский городской театр народной драмы» Михаил Корнев за активную гражданскую позицию, инициативность в вопросах патриотического воспитания молодежи, в деле взаимопомощи и развития добровольческого движения в Иркутской области.

Благодарностью председателя был отмечен педагог детского дома творчества Слюдянки, руководитель образовательного центра «Точка роста» МБО СОШ №2 Г. Слюдянки Александр Кустов за высокие достижения в профессиональной деятельности и активное участие в общественной жизни Иркутской области.