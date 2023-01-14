. Депутаты ЗС вручили благодарности волонтёрам Приангарья, поддерживающим участников СВО
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Депутаты ЗС вручили благодарности волонтёрам Приангарья, поддерживающим участников СВО

Депутаты ЗС вручили благодарности волонтёрам Приангарья, поддерживающим участников СВО

Волонтёрам и общественникам Приангарья, принимающим участие в поддержке участников СВО и их семей, вручены благодарности председателя Законодательного cобрания Иркутской области Александра Ведерникова. Церемония состоялась в рамках торжественного вечера «Общественное признание». Участие в мероприятии приняли глава областного парламента Александр Ведерников, вице-спикер ЗС Лариса Егорова и депутат Евгений Сарсенбаев.

Благодарственные письма получили заместитель директора по связям с общественностью МБУК «Иркутский городской театр народной драмы» Ирина Корнева за организацию благотворительных концертов и гуманитарной помощи для городов Луганской Народной Республики, а также руководитель МБУК «Иркутский городской театр народной драмы» Михаил Корнев за активную гражданскую позицию, инициативность в вопросах патриотического воспитания молодежи, в деле взаимопомощи и развития добровольческого движения в Иркутской области.

Благодарностью председателя был отмечен педагог детского дома творчества Слюдянки, руководитель образовательного центра «Точка роста» МБО СОШ №2 Г. Слюдянки Александр Кустов за высокие достижения в профессиональной деятельности и активное участие в общественной жизни Иркутской области.

# Главные новости
По материалам: irk

Последние новости

В ЛНР финансирование Украины Западом сочли «платой смертнику»
В ЛНР финансирование Украины Западом сочли «платой смертнику»
Рослесинфорг заключил соглашение о сотрудничестве с Группой «Илим»
Рослесинфорг заключил соглашение о сотрудничестве с Группой «Илим»
Депутаты ЗС вручили благодарности волонтёрам Приангарья, поддерживающим участников СВО
Депутаты ЗС вручили благодарности волонтёрам Приангарья,
Журналист показал кассетный плеер в стиле Xbox Series S, который ему прислала Microsoft
Журналист показал кассетный плеер в стиле Xbox Series S, который ему
Павел Глоба в гороскопе на 14 января 2023 года расскажет, каких событий стоит остерегаться
Павел Глоба в гороскопе на 14 января 2023 года расскажет, каких
В США увидели веру в свою безнаказанность за военные преступления
В США увидели веру в свою безнаказанность за военные преступления
Список подарков, которые нужно срочно выбросить после праздников
Список подарков, которые нужно срочно выбросить после праздников
Минлеса Иркутской области получило четыре снегоболотохода
Минлеса Иркутской области получило четыре снегоболотохода
Рогов сообщил об определении в Санкт-Петербурге «сценария» СВО
Рогов сообщил об определении в Санкт-Петербурге «сценария» СВО
Ремейк Dead Space будет работать на Xbox Series X в двух графических режимах
Ремейк Dead Space будет работать на Xbox Series X в двух графических
Al Jazeera: Нетаньяху передал Путину "сигнал" о возможном сближении России и Израиля
Al Jazeera: Нетаньяху передал Путину "сигнал" о возможном
Памела Андерсон проигнорировала письмо от сыгравшей ее в сериале Лили Джеймс
Памела Андерсон проигнорировала письмо от сыгравшей ее в сериале Лили

Топ на сегодня

Перечислены самые популярные способы обмана пенсионеров
Перечислены самые популярные способы обмана пенсионеров
Российская отрасль столкнулась с угрозой потери миллиардов рублей
Российская отрасль столкнулась с угрозой потери миллиардов рублей
Рост цен во Франции замедлился
Рост цен во Франции замедлился
Китай нашел новый способ взять под контроль технологические компании
Китай нашел новый способ взять под контроль технологические компании
В России пообещали повышение ряда социальных выплат
В России пообещали повышение ряда социальных выплат

Еще по теме

Народный Совет ЛНР внес изменения в Конституцию
Спикер ЗС Иркутской области поддержал законодательную инициативу о волонтерском движении
Спикер Заксобрания Александр Ведерников проверил ход ремонта дорог на Байкальском тракте
КПРФ опережает ЕР почти на 7% на выборах в Иркутский парламент