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Детей могут призвать на работу

Детей могут призвать на работу
Поступила новая инициатива по трудоустройству подростков.   Новый закон о возможности трудоустройства, начиная с 14 лет, может быть принят нижней палатой парламента уже в феврале текущего года. Законопроект уже одобрил Комитет по молодежной политике Госдумы. Документ вносит поправки в Трудовой Кодекс РФ. Если они будут приняты, подростки, которым уже исполнилось 14 лет, смогут устраиваться на работу без согласия органов опеки и попечительства. Добро на трудоустройство должен будет дать только один из родителей.  «Комитет по молодежной политике поддерживает проект федерального закона и рекомендует Государственной думе принять его в первом чтении», — заявили представители.  Депутаты отметили, что сейчас больше половины работодателей не горит желанием брать на работу несовершеннолетних. Такой подход они объясняют высокими юридическими рисками. В Госдуме считают, что принятые поправки «устранят избыточные бюрократические сложности и излишнюю административную нагрузку». При этом некоторые депутаты считают, что возможность зарабатывать необходимо ограничить только летними месяцами каникул. «Такой законопроект можно поддержать с оговоркой, что дети будут работать только во время летних каникул. Мы все так делали, зарабатывали лишнюю копеечку. Но во время учебного года нужно учиться. Новые нормы не должны пойти в ущерб учебе»,— прокомментировал инициативу своих коллег депутат Олег Нилов. Парламентарии также приводят исследование мнения самих юных граждан. Так, больше 90% школьников старших классов заявили, что они хотели иметь возможность работать во время каникул. Если депутаты примут поправки, то они вступят в силу уже с 1 марта, сообщают «Известия». Ранее эксперты рассказали, в какие периоды года лучше всего искать новую работу. Вопреки распространенному мнению, январь может быть хорошим месяцем для перехода на новую должность или в новую организацию.
# Общество / Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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