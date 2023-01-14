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Дмитрий Назаров высказался о своем увольнение

Дмитрий Назаров высказался о своем увольнение
По слухам, актера Дмитрия Назарова уволили из театра. Вчера стало известно об уходе звезды «Кухни» Дмитрия Назарова и его супруги из МХТ имени А.П.Чехова из-за разногласий с худруком. Сообщалось, якобы Константин Хабенский уже подписал приказ об увольнении Дмитрия Назарова. 65-летний актер прокомментировал слухи об уходе из театра, которому отдал 20 лет. Назаров удивился вопросам журналистов. «Как интересно! Я этого ничего не знаю», — сказал он. А также подтвердил, что не обсуждал с 51-летним Константином Юрьевичем отставку. «Нет. Не читайте желтых газет натощак», — иронично заметил звезда российских сериалов.  Напомним, вчера Сеть облетела новость, якобы 13 января Константин Хабенский подписал приказ об увольнении Дмитрия Назарова и его супруги Ольги Васильевой. По некоторой информации, причиной стали громкие высказывания артиста против специальной военной операции. Сообщалось, мол, худрук МХТ просил актеров быть сдержаннее и не высказываться о политике. Однако уговоры оказались бессмысленными, и руководству пришлось прибегнуть к кардинальным мерам.
Стоит отметить, на вопрос журналистов о возможных причинах увольнения Дмитрий Юрьевич ответил весьма резко. «Понятия не имею, вообще ничего не комментирую», — вспылил он и положил трубку. Заместитель директора театра по связям с общественностью Вадим Верник подтвердил отстранение актеров с должностей в театре. Мужчина рассказал, что разговор с Хабенским состоялся вчера и по его итогам было принято неутешительное решение. «По вводу других исполнителей в спектакли, в котором были заняты Дмитрий Назаров и Ольга Васильева, вопрос решается», — добавил он «MSK1». На днях Назаров вызвал волну негатива. В одном из последних интервью он похвалил действия Анатолия Белого, сбежавшего из России после начала СВО. А затем и вовсе раскрыл внутреннюю кухню МХТ имени А.П.Чехова. По его словам, за последние полгода многие актеры покинули театр по собственному желанию. На данный момент неизвестно, покинет ли Дмитрий Назаров и его жена МХТ. Однако без последствий то скандальное интервью не осталось — у звезды «Кухни» отменяются концерты по городам России. Несмотря на это, актер и его жена пока не собираются эмигрировать.  
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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