. Дмитрий Шепелев показал, как готовился ко дню рождения своей падчерицы
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Дмитрий Шепелев показал, как готовился ко дню рождения своей падчерицы

Дмитрий Шепелев показал, как готовился ко дню рождения своей падчерицы
Телеведущий Дмитрий Шепелев – многодетный отец, воспитывающий двух сыновей и дочь Екатерины Тулуповой от первого брака. В семье 39-летнего Дмитрия Шепелева 13 января отмечают важное событие – день рождения его падчерицы Лады, дочери Екатерины Тулуповой от первого брака. В этом году девочке исполнилось десять лет (она ровесница сына телеведущего Платона, рожденного Жанной Фриске), поэтому к празднику родители подготовились особенно тщательно.
Шепелев еще накануне вечером отчитался перед подписчиками, что закупил несколько мешков подарков, правда, не только для именинницы, но и для остальных отпрысков. «Родители, напоминаю «золотое правило»: день рождения у одного ребенка, но подарки – для всех детей», — пошутил по этому поводу телеведущий.
Судя по пакетам с презентами, Шепелев приобрел дорогие брендовые вещи и потратил на них немалые деньги. Также он заказал шикарный букет для именинницы и продемонстрировал, что она получит, помимо прочего, модную сумку-рюкзак.
«Ко дню рождения готов лучше, чем юная именинница!»— похвалил себя шоумен. Напомним, Шепелев начал встречаться с Тулуповой около пяти лет назад. Пара познакомилась благодаря детям, которые ходили в один детский сад. Вскоре отношения Дмитрия и Екатерины стали настолько серьезными, что влюбленные съехались, а затем обзавелись более просторным жильем. В 2021 году дизайнер подарила избраннику сына: мальчик появился на свет весной и его назвали Тихоном. Однако до сих пор неизвестно, взял ли Шепелев Тулупову в жены, или они живут в гражданском браке.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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