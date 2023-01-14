. Дмитрий Тарасов рассказал, как сохранить страсть в семье
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Дмитрий Тарасов рассказал, как сохранить страсть в семье

Дмитрий Тарасов рассказал, как сохранить страсть в семье
Футболист Дмитрий Тарасов признался, как сохраняет страсть. Спортсмен женат в третий раз. Пять лет назад он сыграл свадьбу с Анастасией Костенко, которая младше его на семь лет. За это время у пары родилось трое детей. Они утверждают, что у них идеальная семья. У Дмитрия и Анастасии иногда спрашивают, как им удается жить в согласии и не ссориться. Сегодня Тарасов объяснил по просьбе одной из поклонниц, как сохранить страсть в отношениях.
Футболист назвал пять необходимых условий для этого. «Не врать друг другу и быть честными, чаще хвалить своего партнера, поддерживать начинания друг друга, не забывать выглядеть сексуально, ставить общие цели», — поделился своей философией Тарасов. С учетом того, что первые два брака спортсмена распались по его вине, такие советы смотрятся воспринимаются комично. От брака с первой женой Оксаной Пономаренко у Тарасова есть старшая дочь Ангелина, которой 11 лет. После разрыва спортсмен долгое время судился из-за алиментов. Его развод с Ольгой Бузовой стал достоянием общественности: звезда реалити-шоу обвиняла мужа в изменах и плохом отношении к себе. 
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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