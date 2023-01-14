. До -25 градусов ожидается ночью 15 января в Иркутске

15 января в Иркутске ночью ожидается до -25 градусов. Днем потеплеет до -11, -13 градусов. Осадков не ожидается.

По области температура ночью -20,-25 градусов, днем -9,-14 градусов, местами -19,-24 градуса. 15-16 января в Катангском районе ожидаются сильные морозы с минимальными температурами воздуха -45,-50 градусов, местами -53,-58 градусов. На дорогах снежный накат.

Подробный прогноз на ближайшие пять дней смотрите в разделе «Погода».