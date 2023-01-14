. Долгожданный космический шутер Boundary получил окно релиза





Игра Boundary планировалась к релизу на всех актуальных игровых платформах, в том числе на Xbox, еще в 2021 году. Но разработчикам потребовалось значительно больше времени — в 2022 году игру несколько раз переносили, но теперь, похоже, авторы проекта готовы выпустить его в релиз.

Создатели Boundary объявили, что выпустят игру на Xbox One, Playstation 4 и PC в марте 2023 года, пока точная дата не называется. Boundary — это космический многопользовательский шутер, в котором игрокам предстоит стать астрооператорами (хорошо вооруженными астронавтами), участвующими в перестрелках в условиях невесомости, что является основной «фишкой» игры. Сюжетная одиночная кампания для Boundary не заявлена.

Ниже можно посмотреть геймплей Boundary, который демонстрировали разработчики еще 2 года назад. В Steam у игры заявлено наличие русской локализации на старте.

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