. Доступные онлайн-займы под 0%
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Доступные онлайн-займы под 0%

Причины, заставляющие обращаться в микрофинансовые организации, могут быть самыми разными, а невольно оказаться в ситуации, когда срочно нужны деньги, рискует каждый. Обращение за кредитом в банк обычно не решает проблему, так как процедура получения банковского займа сложна, длительна по времени и предполагает массу требований. Среди них – обязательное подтверждение постоянного дохода, что, по мнению банкиров, снижает риски просрочек и образования непогашенных задолженностей.

Доступные онлайн-займы под 0%

Реальность же несколько другая: в деньгах часто нуждаются и те, чей доход состоит из случайных подработок. Такой человек может трудиться с утра до ночи и являться платежеспособным, но доказать это с помощью справки у него не получится. Дополнительным препятствием к получению банковского займа может стать плохая кредитная история, учитывающая минимальные задержки в совершении платежей по предыдущим кредитам. Что поможет в такой ситуации? Обращение в микрофинансовую организацию, предлагающую оформить займ онлайн!

Взять небольшую сумму в долг на относительно короткий срок еще никогда не было так просто. Многие МФО полностью автоматизировали процесс рассмотрения заявок и исключили большинство прежде обязательных требований, в результате чего займы на карты или электронные кошельки стали доступны практически всем заемщикам. Быстрое изучение запроса в течение 10-15 минут – и нужная сумма оказывается у клиента. При этом у него может не быть идеальной кредитной истории или справки, подтверждающей постоянный и стабильный доход. Конечно, это накладывает свой отпечаток на максимальный размер суммы и процент выдаваемого кредита, но поскольку речь идет о микрозаймах, условия их выдачи остаются более чем лояльными.

Показательный пример: во многих МФО можно получить первый займ под 0 процентов, т. е. спустя время вернуть ровно ту же сумму, которая была взята в долг. Сделав это без просрочек, можно сразу же улучшить свою кредитную историю и в дальнейшем рассчитывать на привлекательные условия получения займов – с низким процентом, с постоянно увеличивающейся суммой кредита и т. д. У добросовестных клиентов МФО появляются и другие привилегии, включая возможность продления займа или реструктуризации имеющихся долгов. В этом отношении онлайн кредиты могут стать удобной «палочкой-выручалочкой», к тому же они благодаря автоматизированным сервисам доступны клиентам в режиме 24/7!

# Бизнес

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