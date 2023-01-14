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Фотограф из Турции представил, как будут выглядеть яркие известные личности спустя несколько десятилетий

Фотограф из Турции представил, как будут выглядеть яркие известные личности спустя несколько десятилетий

Альпер Ешилташ — юрист и фотограф родом из Турции, который вот уже около 19 лет занимается фотосъёмками. За это время молодой человек успел показать своё мастерство, порадовать многих чудесными снимками и даже выиграть несколько конкурсов.

Но кроме фотографий Альпер увлекается и работой с искусственным интеллектом, который сейчас особенно активно набирает популярность. Сегодня мы решили познакомить вас с одним из его проектов под названием «Young Age(d)». За каждым снимком этого цикла стоит лишь один вопрос: «Как будет выглядеть эта известная личность спустя не одно десятилетие?» Смотрим на ответы!

Джастин Бибер

Билли Айлиш

Роберт Паттинсон

Кому-то возраст не мешает оставаться всё таким же неотразимым! Найдутся и те, кому лишние годы идут к лицу. Листайте дальше, и всё увидите сами!

Грета Тунберг

Самый заметный скачок во времени произошёл с Гретой Тунберг. Ведь сейчас молодой экологической активистке всего 20 лет.

Эмма Стоун

Райан Гослинг

Дуа Липа

Гарри Стайлс

Как мы уже говорили выше, фотограф Альпер Ешилташ не первый раз создаёт подобные проекты с помощью нейросетей. Например, здесь вы можете посмотреть на другие его работы, которые покажут, как бы сейчас выглядели некоторые знаменитости, слишком рано ушедшие из жизни.

Криштиану Роналду

Чемпионат мира по футболу 2042.

Кстати, о футболистах. Здесь мы показываем, как сегодня выглядят 13 легендарных футболистов, чьи игры невозможно забыть.

Лионель Месси

А если вам понравился этот пост, то предлагаем продлить ваше удовольствие и перейти в другую подборку работ, которые также покажут молодых звёзд уже в возрасте.

# Интересное
По материалам: twizz

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