. ГИБДД проведёт масштабные рейды для выявления нетрезвых водителей

Государственная инспекция безопасности дорожного движения (ГИБДД) проведет в 2023 году масштабные проверки для отлова нетрезвых водителей во всех регионах России, заявили в пресс-службе ведомства. Госавтоинспекция призвала пешеходов и автомобилистов отнестись к проблеме с энтузиазмом, сообщая в полицию о неадекватных и пьяных водителях.

"В наступившем году Госавтоинспекция продолжит борьбу с нетрезвыми водителями. Мероприятия, направленные на выявление водителей в состоянии опьянения, будут проводиться регулярно во всех регионах страны. Инспекторы ДПС по-прежнему будут осуществлять масштабные проверочные мероприятия, в том числе в выходные и праздничные дни, в крупных городах и региональных центрах.", – отметили в ГИБДД.

Представители ведомства добавили, что правоохранители проведут масштабные проверки в том числе в выходные и праздничные дни, прежде всего в крупных городах и региональных центрах России. По информации Госавтоинспекции, в период с 1 по 8 января зафиксировано свыше 1,7 тысячи аварий, погиб 291 человек, свыше 2,6 тысяч получили травмы.

Ранее Научный центр безопасности дорожного движения при МВД РФ выпустил рекомендации по общению с агрессивными водителями для сотрудников ГИБДД. Среди ключевых аспектов поведения указаны вежливость, приветливость, опрятность и "деловая атмосфера".

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