. ГИБДД проведёт масштабные рейды для выявления нетрезвых водителей
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

ГИБДД проведёт масштабные рейды для выявления нетрезвых водителей

ГИБДД проведёт масштабные рейды для выявления нетрезвых водителей

Государственная инспекция безопасности дорожного движения (ГИБДД) проведет в 2023 году масштабные проверки для отлова нетрезвых водителей во всех регионах России, заявили в пресс-службе ведомства. Госавтоинспекция призвала пешеходов и автомобилистов отнестись к проблеме с энтузиазмом, сообщая в полицию о неадекватных и пьяных водителях.

"В наступившем году Госавтоинспекция продолжит борьбу с нетрезвыми водителями. Мероприятия, направленные на выявление водителей в состоянии опьянения, будут проводиться регулярно во всех регионах страны. Инспекторы ДПС по-прежнему будут осуществлять масштабные проверочные мероприятия, в том числе в выходные и праздничные дни, в крупных городах и региональных центрах.", – отметили в ГИБДД.


Представители ведомства добавили, что правоохранители проведут масштабные проверки в том числе в выходные и праздничные дни, прежде всего в крупных городах и региональных центрах России. По информации Госавтоинспекции, в период с 1 по 8 января зафиксировано свыше 1,7 тысячи аварий, погиб 291 человек, свыше 2,6 тысяч получили травмы.

Ранее Научный центр безопасности дорожного движения при МВД РФ выпустил рекомендации по общению с агрессивными водителями для сотрудников ГИБДД. Среди ключевых аспектов поведения указаны вежливость, приветливость, опрятность и "деловая атмосфера".

В 2023 году вступают в силу изменения в законодательстве для водителей. Ruposters собрал наиболее важные нововведения.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Что сулит рунический гороскоп от Игоря Вечерского с 16 по 22 января всем знакам зодиака
Что сулит рунический гороскоп от Игоря Вечерского с 16 по 22 января
В «Росэнергоатоме» заявили о продолжающихся обстрелах Запорожской АЭС
В «Росэнергоатоме» заявили о продолжающихся обстрелах Запорожской АЭС
ГИБДД проведёт масштабные рейды для выявления нетрезвых водителей
ГИБДД проведёт масштабные рейды для выявления нетрезвых водителей
Звезду «Флэша» приговорили к году исправительных работ за кражу со взломом
Звезду «Флэша» приговорили к году исправительных работ за кражу со
Продажи Xbox Series X | S в Японии уже в разы превышают результаты Xbox One
Продажи Xbox Series X | S в Японии уже в разы превышают результаты
Китай раскритиковал создателей «международного порядка»
Китай раскритиковал создателей «международного порядка»
Ксения Собчак попала в немилость налоговой: счета ее фирм заблокированы
Ксения Собчак попала в немилость налоговой: счета ее фирм
Дмитрий Шепелев показал, как готовился ко дню рождения своей падчерицы
Дмитрий Шепелев показал, как готовился ко дню рождения своей падчерицы
Состояние Романа Костомарова, находящегося в реанимации, ухудшилось
Состояние Романа Костомарова, находящегося в реанимации, ухудшилось
Артур Смольянинов попал в список иноагентов
Артур Смольянинов попал в список иноагентов
Константин Хабенский выгнал в шею Дмитрия Назарова
Константин Хабенский выгнал в шею Дмитрия Назарова
Владимир Соловьев распял Аллу Михееву
Владимир Соловьев распял Аллу Михееву

Топ на сегодня

Перечислены самые популярные способы обмана пенсионеров
Перечислены самые популярные способы обмана пенсионеров
Япония засомневалась в введении потолка цен на российскую нефть
Япония засомневалась в введении потолка цен на российскую нефть
В Госдуме предупредили Польшу и Британию о возможности превращения в изгоев НАТО
В Госдуме предупредили Польшу и Британию о возможности превращения в
Российская отрасль столкнулась с угрозой потери миллиардов рублей
Российская отрасль столкнулась с угрозой потери миллиардов рублей
Рост цен во Франции замедлился
Рост цен во Франции замедлился

Еще по теме

ГИБДД проводит в России «дни трезвости»
За новогодние каникулы ГИБДД выявило более 11,5 тысячи нетрезвых водителей
Госавтоинспекция усилила контроль за водителями
В Саратове полицейские будут ловить нетрезвых водителей