. Гороскоп от Тамары Глобы на 15 января 2023 года: что ждет знаки зодиака

Тамара Глоба отметила, что 15 января многих знаков зодиака ожидает продуктивный день. В этот период можно начинать новые проекты, проявлять активность, раскрывать творческий потенциал. Практически все знаки зодиака в этот день почувствуют прилив сил и жизненной энергии. Важно воспользоваться ими для достижения желаемых целей.

Прогноз астролога Тамары Глобы на 15 января для знаков стихии Огня





Овен

У Овнов в этот день могут возникнуть некоторые разногласия на работе, поскольку не всем коллегам придется по душе их позиция и поведение. Не рекомендуется перегружать себя чрезмерными физическими нагрузками. Лучше равномерно распределять свои задания в течение дня, тогда он пройдет более продуктивно. Не исключено, что Овнам понадобится помощь кого-то из родных.

Лев

Львам звезды сулят благоприятный период для совершения крупных покупок. Можно также смело воплощать в реальность свои самые заветные цели и планы. Есть вероятность того, что Львы улучшат свое материальное положение и отыщут новые пути для заработка.

Стрелец

Большинство Стрельцов почувствуют прилив жизненных сил и энергии 15 января. Важно направить их в правильное русло. Возможны небольшие финансовые трудности. Но если Стрельцы правильно рассчитают свои расходы, их удастся избежать. Не рекомендуется вступать в разговоры с сомнительными людьми в этот период.

Прогноз астролога Тамары Глобы на 15 января для знаков стихии Земли





Телец

Тельцам Тамара Глоба прогнозирует удачный и весьма плодотворный день. Можно смело принимать на себя любые обязательства и начинать новые проекты, даже самые рисковые. Однако не стоит слишком сильно активничать, чтобы не переборщить. В общении с окружающими Тельцы смогут найти точки соприкосновения даже с самыми трудными людьми.

Дева

Девам предстоит не самый легкий день, особенно в плане деловой активности. Далеко не многим удастся самостоятельно разгрести свои завалы. Не стоит бояться просить помощи у окружающих, но и спешить делать это также не рекомендуется. Можно попросить содействия только у тех людей, кому Девы безгранично доверяют. Вечер следует провести в компании родных и близких.

Козерог

Козерогам звезды сулят удачный день, особенно в плане профессиональной деятельности. Представители знака смогут справиться с любой задачей 15 января. Позволительно проводить переговоры с начальством в этот день на тему повышения зарплаты. В общении с коллегами Козерогам следует вести себя сдержанно, чтобы не возникли разногласия и конфликты.

Прогноз астролога Тамары Глобы на 15 января для знаков стихии Воздуха





Близнецы

Близнецам следует воздержаться от чрезмерных нагрузок 15 января и не планировать слишком много дел на этот период. Если Близнецы в чем-то не разбираются, то не стоит бояться спрашивать об этом более опытных коллег. В личной жизни необходимо разобраться со всеми разногласиями и прийти к компромиссу.

Весы

Весы будут очень благоразумными и рассудительными 15 января, что даст им возможность объективно и правильно оценивать сложившуюся ситуацию как на работе, так и в личной жизни. День отлично подходит для похода в салон красоты. Заниматься своей красотой 15 января будет очень полезно.

Водолей

Водолеям рекомендуется следить за своими словами в этот день и не позволять лишнего в общении с окружающими. Прежде чем что-то сказать человеку, нужно понять, как бы в подобной ситуации повели себя сами Водолеи. Тамара Глоба советует Водолеям расставить для себя приоритеты и двигаться только к реальным и наиболее важным для себя целям.

Прогноз астролога Тамары Глобы на 15 января для знаков стихии ВодыРак

Ракам следует самостоятельно решать свои проблемы, а не привлекать к ним большое количество людей. Еще представителям знака нужно следить за своими словами, чтобы случайно не взболтнуть ничего лишнего. Есть риск, что Раки станут жертвами воров и обманщиков. Нужно тщательно прятать свои деньги и ценные вещи.

Скорпион

Скорпионам следует придержать свой язык и не давать свои советы людям, которые совершенно в них не нуждаются. Не стоит также напрягать окружающих своими нравоучениями и правилами. День неблагоприятен для выдачи денег в долг. Не рекомендуется также копить в себе обиду на родного человека, лучше простить его.

Рыбы

Рыбам в этот период необходимо сконцентрировать свое внимание на том, чтобы довести до конца ранее начатые дела. Начинать что-то новое в этот период не рекомендуется. Если Рыбы чувствуют недомогание, то нужно сразу идти к врачу, чтобы не пропустить развитие серьезных болезней. Не стоит также заниматься самолечением, поскольку оно может только усугубить ситуацию.