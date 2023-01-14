Гуф назвал Моргенштерна* "конченной гнидой" и пригрозил ему: "Никогда не получал нормально"
Признанный иноагентом в РФ Моргенштерн* минувшей осенью выпустил дисс на 43-летнего Гуфа. Ответ от старшего коллеги заставил себя долго ждать, но в итоге вышел в январе. Экс-супруг Айзы обрушился на молодого рэпера, пригрозив ему неприятностями и назвав "конченной гнидой".
Легенда русского рэпа Гуф выпустил трек "Про пуделя", который он посвятил живущему в Дубае Моргенштерну* и снабдил большим количеством нецензурной лексики, адресованной молодому артисту.
Слышь, а ты в натуре черт, ты конченная гнида
Попутанная взлетевшая малолетка
Я бы сидел дальше и не подавал виду
Но ты, мразь *******, бесишь меня ****** как
Еще раз, официально: иди *****
По словам Гуфа, бывший муж Дилары "никогда не получал нормально" по лицу и "не привык отвечать за свой базар".
Экс-участник группы CENTR говорит, что на слитом в Сеть совместном треке с Моргенштерном* последний "берет у него в рот".
При этом Гуф признался, что в диссе Моргенштерна* его задели насмешки над его "огромным пузом".
Гуф сравнил Моргенштерна* с пуделем
Гуф призвал Моргенштерна* больше не говорить ни слова про него, пригрозив, что в противном случае будет пенять на себя.
"Какой-то пудель ходит вокруг и гавкает. Раздражает, что он в ошейнике и кудрявый. Так что не советую нам пересекаться, хотя это по-любому где-то будет. Но пойми, есть уличные псы с репутацией, но пудель будет всегда оставаться пуделем. Так что давай лучше не будем, и я советую: обходи меня стороной. И тут старый пузатый совсем не шутит. Ты шут гороховый, ты зря связался со мной", - читает Гуф в треке "Про пуделя".
При этом рэпер посоветовал Моргенштерну* не бесить его. "Неужели ты забыл, что связался со психом? Так что лучше по тихой ******* [свали]", - заявил Гуф.
* внесен Минюстом РФ в список иноагентов