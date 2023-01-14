. Гуф назвал Моргенштерна* "конченной гнидой" и пригрозил ему: "Никогда не получал нормально"

Признанный иноагентом в РФ Моргенштерн* минувшей осенью выпустил дисс на 43-летнего Гуфа. Ответ от старшего коллеги заставил себя долго ждать, но в итоге вышел в январе. Экс-супруг Айзы обрушился на молодого рэпера, пригрозив ему неприятностями и назвав "конченной гнидой".

Легенда русского рэпа Гуф выпустил трек "Про пуделя", который он посвятил живущему в Дубае Моргенштерну* и снабдил большим количеством нецензурной лексики, адресованной молодому артисту.



Слышь, а ты в натуре черт, ты конченная гнидаПопутанная взлетевшая малолеткаЯ бы сидел дальше и не подавал видуНо ты, мразь *******, бесишь меня ****** какЕще раз, официально: иди *****

По словам Гуфа, бывший муж Дилары "никогда не получал нормально" по лицу и "не привык отвечать за свой базар".

Экс-участник группы CENTR говорит, что на слитом в Сеть совместном треке с Моргенштерном* последний "берет у него в рот".

При этом Гуф признался, что в диссе Моргенштерна* его задели насмешки над его "огромным пузом".

Меня там вообще ничего не задело. Кроме того, что ты, щенок, говоришь про мое тело. Про мой живот, второй подбородок. Доживи до 42, противный ты...

Гуф сравнил Моргенштерна* с пуделем

Гуф призвал Моргенштерна* больше не говорить ни слова про него, пригрозив, что в противном случае будет пенять на себя.

"Какой-то пудель ходит вокруг и гавкает. Раздражает, что он в ошейнике и кудрявый. Так что не советую нам пересекаться, хотя это по-любому где-то будет. Но пойми, есть уличные псы с репутацией, но пудель будет всегда оставаться пуделем. Так что давай лучше не будем, и я советую: обходи меня стороной. И тут старый пузатый совсем не шутит. Ты шут гороховый, ты зря связался со мной", - читает Гуф в треке "Про пуделя".

При этом рэпер посоветовал Моргенштерну* не бесить его. "Неужели ты забыл, что связался со психом? Так что лучше по тихой ******* [свали]", - заявил Гуф.

* внесен Минюстом РФ в список иноагентов