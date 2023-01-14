. Инна Чурикова умерла на 79-году жизни

Легендарная актриса Инна Чурикова скончалась. В последнее время артистка то и дело страдала из-за проблемы со здоровьем, а сегодня стало известно о ее смерти. Трагическую новость сообщил директор театра «Ленком» Марк Варшавер, который не стал озвучивать причину трагедии. Коллеги и поклонники 79-летней Инны Михайловны находятся в шоке после этой информации… «Не стало великой русской актрисы. Инна Михайловна — одна из последних из могикан, которая ушла от нас, из нашего великого театра. Здоровье подвело, но что сейчас об этом говорить… Давайте поскорбим, помолчим, это будет важнее, чем сейчас думать, как она болела, чем она болела. Это уже не играет никакой роли. Я в последний раз с Инной Михайловной общался около недели назад, мы ждали ее возвращения в театр», — поделился Марк Борисович.Варшавер добавил, что прощание с Чуриковой состоится 17 января во вторник. Звезду, вероятно, похоронят на Новодевичьем кладбище. Напомним, несколько месяцев назад артистка получила переломы при падении. Некоторое время она находилась под наблюдением врачей и обещала вернуться на подмостки «Ленкома». Несмотря на проблемы со здоровьем, Инна Михайловна активно общалась с представителями прессы и даже рассуждала на актуальную сегодня тему по поводу эмиграции известных российских персон. «Я думаю, что у нее есть верные люди в России и она не могла вот так просто бросить детей. Я хорошо к ней отношусь. В том, что она делает, есть великий смысл. Она приедет обратно, конечно. Я ее очень люблю и ценю. Она — чистый человек», — делилась Чурикова по поводу перебравшейся в Латвию Чулпан Хаматовой.