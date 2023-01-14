. Яна Поплавская высказалась о смерти Инны Чуриковой
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Яна Поплавская высказалась о смерти Инны Чуриковой

Яна Поплавская высказалась о смерти Инны Чуриковой
Трагически скончалась актриса Инна Чурикова. Актриса поделилась своими воспоминаниями об Инне Чуриковой и призналась, что всегда получала от нее только поддержку. Инна Чурикова много лет играла в кино и в театре. За свои заслуги она удостоена множества премий. В 2022 году у артистки начались проблемы со здоровьем после неудачно падения. И после Нового года она снова находилась в больнице из-за новообразования, которое обнаружили в ее мозге. 14 января артистка умерла в реанимации от остановки сердца.  Примечательно, что еще неделю назад Чурикова рвалась вернутся на сцену. Однако потом ее состояние ухудшилось. Президент РФ Владимир Путин уже выразил свои соболезнования родным артистки Муж звезды Глеб Панфилов раздавлен горем. О своей коллеге высказалась Яна Поплавская. Она призналась, что получала от нее только поддержку.  «Не стало Инны Чуриковой. Гениальной русской актрисы, настоящей глыбы, настоящей звезды, звезды отечества. Инна Михайловна была уникальна во всем. И по-человечески, и как актриса! Такие люди очень редко появляются вообще в этой жизни.
Мне невероятно повезло, что Инна Чурикова была в моей жизни. Потому, что кроме слов поддержки какой-то удивительный нежности и любви, я все время вспоминаю её руки. Когда я очень боялась играть сложную сцену, она мне говорила - «милая моя, ты такая талантливая! Все у тебя получится, вот увидишь не бойся! Я рядом!». От этого было просто удивительно тепло. Это был вклад в мой фундамент - человеческий и профессиональный, который меня держал», – делилась Яна. Также она отметила, что люди выходили счастливыми после спектаклей с участием Чуриковой. Артистка восхищена ее работой с залами.  «Это человек, который действительно нес свет. За ней, как за кометой, будет идти шлейф этого света! А их уникальные отношения с Глебом Анатольевичем Панфиловым! Это всегда была любовь, рука в руке, сердце к сердцу! Он ее всегда берег, фантастический союз мужчины и женщины. Ее фильмы, ее спектакли - действительно уникальное наследие нашей страны! Пусть земля ей будет пухом!» – написала Поплавская.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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