. Как стать счастливым: что мешает каждому знаку зодиака находить истинную любовь и что с этим делать

Все мечтают о большой взаимной любви, но только не всем это дано. Астрологи поведали о том, что может препятствовать знакам зодиака находить настоящую любовь, а также как это можно исправить. У любого человека должен быть свой подход к поиску спутника жизни, достаточно лишь следовать некоторым рекомендациям.

Что мешает представителям стихии Огня находить истинную любовь

Овен (21 марта — 19 апреля)

Упертость Овнов является их главной проблемой, мешающей создавать крепкие отношения. Они считают, что знают обо всем, но на самом деле это не так. Упертость не дает им сомневаться в своей гениальности, что, в свою очередь, неблагоприятным образом сказывается на отношениях.

Лев (23 июля — 22 августа)

Львы — страстные, яркие и впечатлительные, именно поэтому появление рутины в их жизни является поводом для поиска новой любви. Им нужно научиться сохранять и ценить то, что они имеют, а не разрывать отношения при любой ссоре. Не стоит бросать любящего человека только ради новых эмоций.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Так как Стрельцы являются идеалистами, им необходим только лучший партнер, на других они даже не посмотрят. Но если они будут все время гоняться за идеалом, то могут остаться одинокими. Именно поэтому им следует сократить свой список необходимых качеств у идеального партнера.

Что мешает находить истинную любовь представителям стихии Воды

Рак (22 июня — 22 июля)

Раки слишком идеализируют партнера. Еще при знакомстве со второй половинкой они наделяют ее лишь хорошими качествами, а в конечном итоге сильно разочаровываются. Представителям знака следует научиться воспринимать этот мир таким, каков он есть, не приукрашивая его.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Скорпионы всегда и всех подозревают в предательстве. Рано или поздно они все же повстречают человека, который заслужит их доверие, но многим все же придется пройти через их допросы. Если они не научатся доверять людям, им трудно будет найти вторую половинку и создать крепкие отношения.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбы слишком быстро влюбляются, даже не успевая проводить анализ всех поступков человека. Всему виной служит страсть, а еще желание быть окруженными любовью и заботой. Не исключено, что избранник будет пользоваться добротой Рыб. Им следует строить отношения с теми, кто будет их уважать.

Что не дает представителям стихии Земли находить любовь

Телец (20 апреля — 20 мая)

Тельцы слишком требовательны ко второй половинке. Они привыкли всегда видеть рядом с собой только идеального человека. Им важно, чтобы чувства партнера были настоящими. Они хотят, чтобы избранник относился к ним, как к главному подарку судьбы. Им важно чувствовать поддержку и заботу.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Девы оценивают все вокруг происходящее с точки зрения логики. Это указывает на то, что им несвойственны ни страсть, ни чувственность. Они постоянно влюбляются и стараются выбрать в партнеры только выгодных людей. Но им следует действовать совсем иначе: искать любовь и строить идеальные отношения.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козероги очень недоверчивые. Им достаточно одного разочарования, чтобы они перестали доверять всем людям. Они привыкли всегда и во всем проявлять осторожность. Но в любви иногда необходимо идти на риск и слушать свой разум, а не сердце.

Что не позволяет находить истинную любовь представителям стихии Воздуха

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Близнецы непостоянны, порой им самим трудно осознать свои желания и мечты. Сначала им следует понять себя и свои цели, а уже потом двигаться к их достижению. Из-за того, что они не знают, кто им нужен для жизни, они часто рождают хаос в отношениях.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Главная проблема Весов заключается в том, что они хотят быть для всех хорошими, но этим часто пользуются другие люди и предают их. Сами же представители знака стремятся быть счастливыми любой ценой. Им следует хоть иногда проявлять эгоизм.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Из-за легкомыслия Водолеям сложно строить крепкие отношения. Иногда может создаваться впечатление, что люди этого знака вовсе не нуждаются в понимании и любви. Им необходимо стать более взрослыми и мудрыми, и тогда все их желания станут достижимыми.