. Камила Валиева лишились своего золота
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Камила Валиева лишились своего золота

Камила Валиева лишились своего золота
Похоже, по допинг скандалу с фигуристкой Камилой Валиевой вынесено решение.   Совсем скоро будут объявлены результаты скандального разбирательства по поводу допинга, обнаруженного в крови российской фигуристки Камилы Валиевой, буквально взорвавшей мир невероятно талантливым выступлением на олимпиаде в Пекине. Свою вполне заслуженную медаль 15-летняя спортсменка тогда так и не увидела, как и другие выступавшие в команде с ней российские фигуристы. Более того, на днях стало известно, что дисциплинарный комитет российской национальной антидопинговой организации (РУСАДА) лишил ее звания чемпионки России. Это может говорить только об одном — допинг в ее крови все же был в день взятия пробы 25 декабря 2021 года. Теперь золото перейдет к Александре Трусовой, которая так об этом мечтала, серебро — к Анне Щербаковой, а бронза — к Аделии Петросян.
При этом чиновники не нашли «никакой вины или халатности» юной спортсменки и оправдали ее. «Слава богу! Есть всё же справедливость в этом мире. И люди приличные есть, которые приняли такое решение»,  — отреагировала Татьяна Тарасова. «Это ответственность тренера, врача и родителей»,  — добавила к сказанному заслуженным тренером трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина в интервью «Матч ТВ». При этом сама Камила уже справилась с потрясением, которое пережила во время Олимпиады. «Чисто психически, внутренне это все было уже давно. Валиева за это время стала легендарной спортсменкой, и все это уже мышиная возня»,  — считает  Наталья Бестемьянова и надеется, что  международная организация WADA тоже оправдает российскую спортсменку и вынесет решение отдать нашим победителям олимпиады их заслуженные медали.  Девушка отреагировала на решение РУСАДА тем, что убрала из соцсетей упоминание о титуле чемпионки России по фигурному катанию.                                             
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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