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Китай раскритиковал создателей «международного порядка»

Китай раскритиковал создателей «международного порядка»Постпред КНР при ООН: создатели правила «международного порядка» ввергают мир в беду

Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь раскритиковал создателей свода правил для функционирования «международного порядка», заявив, что подобный подход привел к серьезным проблемам в мире. Об этом сообщает РИА Новости.

Он задался вопросом о том, какие именно нормы являются фундаментом «международного порядка», а также о том, кто их создает. По словам дипломата, никакого четкого ответа предоставлено не было. «Что мы увидели, так это то, как подход, который основан на правилах и которого многие придерживаются, погрузил мир в огромные проблемы», — отметил он.

Цзюнь предположил, что сама идея «международного порядка» служит способом для ряда стран навязать собственные стандарты. Он подчеркнул, что система ООН является единственной, которая действительно направлена на поддержание мирового порядка. Постпред также добавил, что «международный порядок, основанный на правилах» — формулировка, которую очень часто произносят западные политики, однако она не упоминается ни в уставе ООН, ни в резолюциях СБ.

Ранее Цзюнь назвал кризис на Украине результатом продолжительного дисбаланса в Европе.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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