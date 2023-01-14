. Константин Хабенский выгнал в шею Дмитрия Назарова
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Константин Хабенский выгнал в шею Дмитрия Назарова

Константин Хабенский выгнал в шею Дмитрия Назарова
Актер и худрук Константин Хабенский уволил Назарова и его жену. В жизни Дмитрия Назарова наступила черная полоса: сначала отменились спектакли, а потом возникли разногласия с худруком МХТ Константином Хабенским. Дошло до того, что актер покинул культурное учреждение, которому отдал 20 лет. 13 января Константин Хабенский подписал приказ об увольнении из МХТ имени Чехова Дмитрия Назарова и его супруги Ольги Васильевой. Причина — громкие высказывания о специальной военной операции. Сообщается, что худрук театра просил артистов не критиковать власть. Когда Хабенский понял, что разговоры бессмысленны, принял экстренные меры.
На днях Дмитрий Юрьевич дал интервью, в котором похвалил действия Анатолия Белого и раскрыл некоторые секреты МХТ: например, сказал, что за последние полгода многие актеры покинули учреждение по собственному желанию. Из-за своей позиции 65-летний Назаров остался без любимой работы и гастролей. С 11 января у звезды «Кухни» отменяются концерты по городам России. Жалеет ли Дмитрий Юрьевич о том, что решился на скандальное интервью, неизвестно. Но одно ясно точно — ни актер, ни его жена эмигрировать не собираются. Хотя время покажет, к какому в итоге решению придут супруги, пишет «МК».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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