. Ксения Собчак попала в немилость налоговой: счета ее фирм заблокированы
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Ксения Собчак попала в немилость налоговой: счета ее фирм заблокированы

Ксения Собчак попала в немилость налоговой: счета ее фирм заблокированы

У журналистки и ведущей Ксении Собчак прошлый год выдался не самым удачным. Ее фирмы "Лидер" и "Джун энд Джулай" не раз фигурировали в СМИ в контексте неуплаты налогов, а теперь и вовсе заблокированы.

По данным издания RT, ее рекламная компания и PR-агентство недоплатили налоговой 484 тысячи рублей. В результате операции по счетам были заблокированы еще в сентябре, но выяснилось это только сейчас. Блокировка продолжается до сих пор. 


Из данных ФССП RT узнал, что 34 тысячи из долга уже аннулированы, так как не удалось найти имущество, на которое можно направить взыскание. В каждой из компаний Собчак владеет 51% акций.

Напомним, что ранее под преследование попали сотрудники Ксении: коммерческий директор Кирилл Суханов и редактор Telegram-канала "Тушите свет" Ариан Романовский. По данным следствия, они вымогали у главы "Ростеха" Сергея Чемезова деньги. Кроме того, летом 2022 года сотрудник съемочный группы журналистки Сергей Ерженков был обвинен в вандализме.


Ида Галич негодует из-за интервью с Собчак, записанного три года назад

Все мы порой рефлексируем над какими-то неудачами, случившимися в прошлом. Для Иды Галич поводом для таких переживаний стало интервью, случившееся три года назад. Блогерша рассказала подписчикам, что тогда ее "обидели словом вонючим".

Если проверить даты, то речь, вероятно, идет о беседе с Ксенией Собчак, после которой Галич сетовала, что ее там "мочили". Ида рассказала подписчикам, что ей тогда следовало сказать, чтобы поставить журналистку на место.

Я переворачиваюсь с боку на бок и прям громко выдыхаю что-то в стиле: "А ты не ведущая, ты хабалка с рынка, тебе вместо микрофона надо орало в руки дать, чтоб ты про "родные" Дольче и Габбану рассказывала!
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По материалам: uposters.ru

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