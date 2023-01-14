. Лера Кудрявцева прокомментировала смерть Инны Чуриковой
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Лера Кудрявцева прокомментировала смерть Инны Чуриковой

Лера Кудрявцева прокомментировала смерть Инны Чуриковой
Вчера умерла легендарная актриса Инна Чурикова. 14 января стало известно о смерти Инны Чуриковой. Народная артистка СССР отметилась в более 60 картинах, а также играла в театре. Многие полюбили ее за роль в фильме «Морозко». Последние дни жизни актриса провела в больнице. У нее обнаружили новообразования в мозге. Она находилась в реанимации, когда сердце звезды остановилось. Муж Чуриковой Глеб Панфилов едва нашел силы, чтобы ответить журналистам. Он признался, что такого исхода никто не ожидал. Режиссер раздавлен из-за случившегося. Семья артистки выражают соболезнования коллеги и друзья. Яна Чурикова, Юлия Меньшова, а также другие известные персоны скорбят. 
Лера Кудрявцева прокомментировала случившееся. Она тоже тяжело восприняла эту новость. «Уходит поколение гениальных артистов», – заявила телеведущая. Напомним, что прощание с Чуриковой состоится в театре «Ленком» 17 января. 
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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