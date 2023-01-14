. Медведев упрекнул Японию в предательстве памяти жертв Хиросимы и Нагасаки
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Медведев упрекнул Японию в предательстве памяти жертв Хиросимы и Нагасаки

Медведев упрекнул Японию в предательстве памяти жертв Хиросимы и Нагасаки

Медведев упрекнул Японию в предательстве памяти жертв Хиросимы и НагасакиМедведев назвал паранойей заявление США и Японии о возможном ядерном ударе России

Зампред Совета безопасности, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев отреагировал на заявление президента США Джо Байдена и премьера Японии Фумио Кисиды по поводу возможном ядерном ударе на Украине, назвав его паранойей. Размышлениями на данную тему он поделился в своем Telegram-канале.

«Это такой чудовищный стыд, что не буду даже комментировать паранойю о ядерных планах нашего государства», — заявил политик.

Медведев упрекнул главу японского правительства в предательстве памяти жертв в городах Хиросима и Нагасаки. «Кисиде абсолютно наплевать на то, что единственной страной, полноценно применившей ядерное оружие, были США», — уточнил он.

Ранее Байден и Кисида назвали любое возможное применение Россией ядерного оружия на Украине враждебным актом против всего человечества, которому нет оправдания. Они заявили, что объединившись, они будут продолжать вводить санкции против РФ, оказывая тем самым поддержку Украине.

# В мире
По материалам: lenta.ru

Последние новости

В МХТ имени Чехова отреагировали на сообщения об увольнении актера Назарова
В МХТ имени Чехова отреагировали на сообщения об увольнении актера
Доступные онлайн-займы под 0%
Доступные онлайн-займы под 0%
Взрывозащищенный фонарь: преимущества и применение
Взрывозащищенный фонарь: преимущества и применение
Гуф назвал Моргенштерна* "конченной гнидой" и пригрозил ему: "Никогда не получал нормально"
Гуф назвал Моргенштерна* "конченной гнидой" и пригрозил
Медведев упрекнул Японию в предательстве памяти жертв Хиросимы и Нагасаки
Медведев упрекнул Японию в предательстве памяти жертв Хиросимы и
В ЛНР финансирование Украины Западом сочли «платой смертнику»
В ЛНР финансирование Украины Западом сочли «платой смертнику»
Рослесинфорг заключил соглашение о сотрудничестве с Группой «Илим»
Рослесинфорг заключил соглашение о сотрудничестве с Группой «Илим»
Депутаты ЗС вручили благодарности волонтёрам Приангарья, поддерживающим участников СВО
Депутаты ЗС вручили благодарности волонтёрам Приангарья,
Журналист показал кассетный плеер в стиле Xbox Series S, который ему прислала Microsoft
Журналист показал кассетный плеер в стиле Xbox Series S, который ему
Павел Глоба в гороскопе на 14 января 2023 года расскажет, каких событий стоит остерегаться
Павел Глоба в гороскопе на 14 января 2023 года расскажет, каких
В США увидели веру в свою безнаказанность за военные преступления
В США увидели веру в свою безнаказанность за военные преступления
Список подарков, которые нужно срочно выбросить после праздников
Список подарков, которые нужно срочно выбросить после праздников

Топ на сегодня

Российская отрасль столкнулась с угрозой потери миллиардов рублей
Российская отрасль столкнулась с угрозой потери миллиардов рублей
Рост цен во Франции замедлился
Рост цен во Франции замедлился
Китай нашел новый способ взять под контроль технологические компании
Китай нашел новый способ взять под контроль технологические компании
В России пообещали повышение ряда социальных выплат
В России пообещали повышение ряда социальных выплат
Екатерина Волкова показала подросшего внука
Екатерина Волкова показала подросшего внука

Еще по теме

Медведев спрогнозировал Японии жизнь без газа и нефти из России
Мэр Хиросимы почтил память жертв бомбардировки словами Льва Толстого
Папа Римский раскритикует в Японии ядерное оружие
Матвиенко назвала страшными преступлениями бомбежки Хиросимы и Нагасаки