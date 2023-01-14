. Минлеса Иркутской области получило четыре снегоболотохода
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Минлеса Иркутской области получило четыре снегоболотохода

Минлеса Иркутской области получило четыре снегоболотохода

В Иркутской области министерство лесного комплекса получило четыре снегоболотохода модели ТГМ-126-02. Их изготовили на Иркутском заводе гусеничной техники в Ангарске. Стоимость высокопроходимых машин — 31,4 миллиона рублей. Их приобрели в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология». Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Снегоболотоходы ТГМ-126-02 оборудованы насосом и емкостью для воды объемом два кубометра, усиленным гидравлическим отвалом и гидравлическим плугом. Технику направят на лесопожарные станции региона.

В 2023 году планируют приобрести 26 единиц лесопожарной техники. На это в федеральном бюджете предусмотрено 64,6 миллиона рублей. Среди техники вездеходы повышенной проходимости, укомплектованные пожарным оборудованием, снаряжением и инвентарем, грузопассажирские полноприводные автомобили для транспортировки лесных пожарных и их снаряжения, а также вахтовые автобусы, мотовездеходы и транспортные прицепы. Государственные контракты на поставку специализированной техники уже заключили.


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По материалам: irk

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