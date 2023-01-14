. На 80-м году жизни умерла актриса Инна Чурикова

Российская актриса, народная артистка СССР, Инна Чурикова скончалась в возрасте 79 лет. Об этом сообщили журналистам в театре "Ленком Марка Захарова".

Грустную новость сообщил Марк Варшавер, являющийся директором "Ленкома Марка Захарова".

"Ушла из жизни Инна Михайловна Чурикова, это случилось полчаса назад в больнице", - отметил собеседник агентства.

О причинах смерти советской и российской актрисы театра и кино пока что ничего не сообщается.

Инна Чурикова оказалась в реанимации полгода назад, неудачно упав

Минувшим летом в СМИ появилась информация о том, что Инна Чурикова получила серьезные травмы после неудачного падения.

У звезды были диагностировали перелом грудины, ребер и подвздошной кости. Инна Чурикова своим ходом добралась до Боткинской больницы, несмотря на тяжелое состояние, и пожаловалась на боли, которые чувствовала в грудной клетке.

Инна Чурикова родилась 5 октября 1943 года в Белебее (Башкирская АССР), окончила Театральный институт в 1965 году. Будущая звезда смогла устроиться в Московский театр юного зрителя, а в 1973 году была приглашена Марком Захаровым на главную роль в спектакль "Тиль". В 1975 году артистка вошла в труппу "Ленкома".

В числе самых известных ролей Инны Чуриковой — Гертруда и Офелия в "Гамлете", а также актриса Ирина Аркадина в "Чайке". Артистка снималась в таких кинохитах, как "Морозко", "Я шагаю по Москве", "Ширли-мырли", "Тот самый Мюнхгаузен", "Неуловимые мстители", "Курьер" и "Благословите женщину".