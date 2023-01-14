. На какую льготу могут рассчитывать физические лица?
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На какую льготу могут рассчитывать физические лица?

Данный вычет представляет собой государственную льготу, на которую могут рассчитывать физические лица. Вы должны в обязательном порядке регулярно выплачивать подоходный налог. В данном случае, оказывается, за детей обучающихся в университете можно получить 13 процентов от суммы оплаченного обучения.

Что нужно учитывать?

Льгота относится к расходам, которые связаны с получением образования. Порядок получения налогового вычета за обучение по договору с учебным центром или автошколой зависит от количества затраченных на обучение дней, на которое оформляется налоговый имущественный вычет.

 Вы можете написать заявление на получение налогового вычете в любой момент до того, как получите первый доход. Для этого в заявлении указываются реквизиты счета, на который с вас будут удержаны деньги для возврата. К заявлению необходимо приложить справку с места учебы, договор, квитанцию об оплате и другие документы.  Вычеты предоставляются в отношении следующих доходов:

  • Заработная плата,
  • Доходы от сдачи недвижимости в аренду,
  • Доходы на имущество полученное в дар,
  • Доходы от продажи недвижимости или автомобиля.

Данный вопрос не касается ценных бумаг. Социальный налоговый вычет по расходам на обучение предоставляется в сумме, которую налогоплательщик израсходовал на свое обучение (а также на обучение своего брата или сестры в возрасте до 24 лет), а также, если это обучение было оплачено индивидуальными предпринимателями, при наличии у них лицензии на ведение образовательной деятельности или у самого налогоплательщика, если он обучается по очной форме обучения в имеющем государственную аккредитацию образовательном учреждении.

Налоговый вычет при покупке квартиры в ипотеку

Если вы купили квартиру в ипотеку, то можете получить имущественный налоговый вычет и по стоимости квартиры, и по процентам, выплаченным банку за пользование ипотекой. Для этого нужно: подготовить документы для налогового вычета по ипотеке: документы на квартиру (договор купли-продажи, выписка из ЕГРП), кредитный договор, справку о выплаченных процентах за год (из банка).

Таким образом налоговый вычет это уникальная возможность вернуть свои деньги по закону. Возмещение осуществляется из государственного бюджета, куда заложены данные деньги. Очень важно ответственно подойти к вопросу оформления документов, чтобы не совершить никаких ошибок. 

# Бизнес

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