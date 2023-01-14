. На Сахалине массовую гибель сардин на острове Кунашир объяснили термическим шоком
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На Сахалине массовую гибель сардин на острове Кунашир объяснили термическим шоком

На Сахалине массовую гибель сардин на острове Кунашир объяснили термическим шоком

К массовому выбросу и гибели сардин иваси в бухте Первухина на острове Кунашир Сахалинской области мог привести термический шок. Об этом сообщила журналистам 14 января заместитель директора государственного заповедника «Курильский» Ирина Неведомская.

Как писала «Парламентская газета», ранее на острове Кунашир (Южные Курилы) зафиксировали массовый выброс и гибель сардин. Мертвые рыбы были обнаружены сотрудниками регионального управления Росрыболовства по всей бухте Первухина, при этом в самой бухте явных признаков загрязнения не выявили.

«Возможно, в период штормов произошло резкое понижение температуры воды в том районе, где находились массовые скопления иваси», — процитировал ТАСС Неведомскую, слова которой приводят в правительстве Сахалинской области.

Такое понижение температуры могло вызвать термический шок у рыб и привести к их гибели, отметила специалист. 

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По материалам: pnp.ru

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