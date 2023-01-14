. Никас Сафронов подарил матрас Гарику Харламову, чтобы ему было на чем спать

Художник Никас Сафронов подшутил над шоуменом. Мастер кисти — не только самый раскрученный художник современности, но и человек с юмором. Об этом стало известно со слов еще одного юмориста — резидента Comedy Club Гарика Харламова. Шоумен рассказал, как однажды ему позвонили с неизвестного номера и сообщили о подарке от живописца, который хотят срочно доставить. Кто ж не любит презентов, потому и Гарик назвал адрес и принялся терпеливо ждать, заранее подозревая розыгрыш. Но подарок ему действительно принесли, это был матрас, на котором он потом несколько лет спал сначала с первой женой Юлей, а потом и без нее. «Этот матрас до сих пор лежит», — признался Харламов в недавнем ролике, только сейчас поняв, когда нужно было начинать смеяться. А Никас Сафронов пояснил, что очень любит подобные шутки. И сначала вообще хотел завернуть розыгрыш покруче, но вовремя остановился.«Я изначально хотел подарить Гарику лежанку йога, с гвоздями. Но, увидев на одном светском мероприятии, как Гарик любит поесть, понял, что страна в этом случае потеряет прекрасного артиста», — откровенничает художник. И радуется, что его шутку спустя годы оценили по достоинству. Готов придумать еще что-то не менее занимательное, например, принести батарею отопления с мусорника. «В комментариях под этим видео молодые люди стали просить в следующем выпуске, чтобы Гарик пригласил меня в Comedy Club и я рассказал эту историю уже со своей стороны. С удовольствием это сделаю», — размечтался живописец в разговоре с PROZVEZD. Попасть в популярное комедийное шоу, кстати, очень не просто. Из желающих чтобы над ними публично поиздевались знаменитостей, стоит целая очередь. Теперь надежда мелькнуть на голубом экране появилась и у Сафронова. Свою порцию сарказма он уже заработал.