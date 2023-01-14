. Никас Сафронов подарил матрас Гарику Харламову, чтобы ему было на чем спать
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Никас Сафронов подарил матрас Гарику Харламову, чтобы ему было на чем спать

Никас Сафронов подарил матрас Гарику Харламову, чтобы ему было на чем спать
Художник Никас Сафронов подшутил над шоуменом. Мастер кисти — не только самый раскрученный художник современности, но и человек с юмором. Об этом стало известно со слов еще одного юмориста — резидента Comedy Club Гарика Харламова. Шоумен рассказал, как однажды ему позвонили с неизвестного номера и сообщили о подарке от живописца, который хотят срочно доставить. Кто ж не любит презентов, потому и Гарик назвал адрес и принялся терпеливо ждать, заранее подозревая розыгрыш. Но подарок ему действительно принесли, это был матрас, на котором он потом несколько лет спал сначала с первой женой Юлей, а потом и без нее. «Этот матрас до сих пор лежит», — признался Харламов в недавнем ролике, только сейчас поняв, когда нужно было начинать смеяться. А Никас Сафронов пояснил, что очень любит подобные шутки. И сначала вообще хотел завернуть розыгрыш покруче, но вовремя остановился.
«Я изначально хотел подарить Гарику лежанку йога, с гвоздями. Но, увидев на одном светском мероприятии, как Гарик любит поесть, понял, что страна в этом случае потеряет прекрасного артиста», — откровенничает художник. И радуется, что его шутку спустя годы оценили по достоинству. Готов придумать еще что-то не менее занимательное, например, принести батарею отопления с мусорника. «В комментариях под этим видео молодые люди стали просить в следующем выпуске, чтобы Гарик пригласил меня в Comedy Club и я рассказал эту историю уже со своей стороны. С удовольствием это сделаю», — размечтался живописец в разговоре с PROZVEZD. Попасть в популярное комедийное шоу, кстати, очень не просто. Из желающих чтобы над ними публично поиздевались знаменитостей, стоит целая очередь. Теперь надежда мелькнуть на голубом экране появилась и у Сафронова. Свою порцию сарказма он уже заработал.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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