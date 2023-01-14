. Певица Пелагея смогла отсудить квартиру у бывшего мужа

Певица Пелагея одержала очередную победу над Иваном Телегиным. Артистка и 30-летний хоккеист Иван Телегин расстались в 2020-м году спустя три года брака. С тех пор бывшие супруги продолжают выяснять отношения в суде: Иван и Пелагея по-прежнему делят имущество, а также решают вопросы с алиментами на пятилетнюю дочь Таисию. Теперь Пелагея в третий раз выиграла суд. На этот раз судебные разбирательства касались квартиры звезды в одном из элитных московских жилых комплексов, а также ее гонораров от концертов. Телегин претендовал на половину от заработков Пелагеи и половину стоимости квартиры, которая оценивается в 85 миллионов рублей.Адвокат певицы рассказал о проигрыше спортсмена. «Второй кассационный суд общей юрисдикции отклонил кассационную жалобу Телегина Ивана Алексеевича. Телегин уже не спорил с тем, что он вывел средства со своих счетов перед разводом, но настаивал на том, что квартира, подаренная мамой, куплена на его деньги. Более того, настаивал на том, что доходы от выступлений группы «Пелагея» должны быть взысканы в его пользу», — поделился Филипп Рябченко. Летом 2021-го года Иван женился снова: его избранницей стала Мария Гончар. После свадьбы спортсмену удалось через суд уменьшить сумму алиментов, которые он выплачивает Пелагее на дочь.