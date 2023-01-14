. "Победа" пообещала изменить правила провоза ручной клади после решения Верховного суда
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"Победа" пообещала изменить правила провоза ручной клади после решения Верховного суда

"Победа" пообещала изменить правила провоза ручной клади после решения Верховного суда

По решению Верховного суда авиакомпания "Победа" пойдёт на уступки в правилах провоза ручной клади в самолёте. Ранее инстанция признала норму перевозчика незаконной установленной, пишет РБК. Лоукостер "уменьшал установленную норму бесплатного провоза ручной клади и ограничивал право пассажира на провоз багажа без взимания дополнительной платы".

"В ближайшее время "Победа" уточнит правила провоза ручной клади, чтобы клиенты по-прежнему могли безопасно и комфортно перевозить личные вещи на борту воздушного судна, не создавая неудобств друг для друга", – заявили представители авиакомпании, подчеркнув, что перевозчик "безусловно соблюдает действующее законодательство".


На этой неделе Верховный суд РФ признал незаконными установленные "Победой" габариты ручной клади. Дело рассматривалось с июня 2021 года, тогда Ространснадзор предписал перевозчику изменить нормы провоза багажа, поскольку они противоречили требованиям законодательства. В ответ авиакомпания подала кассационную жалобу.

Арбитражный суд пришёл к выводу, что лоукостер установил два различных варианта провоза ручной клади. Первый основан на требованиях, указанных в пункте №135 Федеральных авиационных правил (ФАП-82). Они регламентируют размер ручной клади (4x36x30 см) и дополнительные вещи, которые можно перевозить сверх нормы. Второй вариант не устанавливает норму провоза, однако предусматривает ограничение на общие габариты предметов, предъявляемых в качестве ручной клади (36x30x27 см).

"[Авиакомпания "Победа"] уменьшает установленную норму бесплатного провоза ручной клади и ограничивает право пассажира на провоз багажа без взимания дополнительной платы, а установленные авиакомпанией правила нарушают требования законодательства, содержат двойные стандарты на перевозку ручной клади", – отметили в Верховном суде.

В настоящий момент на сайте "Победы" указано, что габариты ручной клади не должны превышать 36x30x27 см. Количество предметов, которые может перевозить пассажир, не ограничено. Сверх нормы в салон воздушного судна можно брать ноутбук или планшет в мягком чехле, зонт-трость, букет цветов, одну упаковку жидкостей объемом максимум 100 мл.

Ранее России удалось оформить более 300 самолетов для легальных полетов за рубеж. Среди лайнеров 150 Boeing и Airbus, а также несколько десятков бизнес-джетов Embraer, Bombardier и Gulfstream. Вместе со 150 российскими Superjet 100 за рубеж сегодня может летать практически 50% парка отечественных перевозчиков.

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По материалам: uposters.ru

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