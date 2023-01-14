В Венгрии 97 процентов граждан высказались против санкций ЕС в отношении России

Почти все граждане Венгрии, участвовавшие в национальных консультациях, высказались против санкций Европейского союза (ЕС) в отношении России. Об этом в субботу, 14 января, сообщила официальный представитель правительства страны Александра Сенткирайи на своей странице в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Ее комментарий приводит ТАСС.

По данным Сенткирайи, о такой позиции заявили 97 процентов граждан Венгрии. Политик подчеркнула, что подобные результаты демонстрируют, что «санкционная политика Брюсселя должна быть пересмотрена».

13 января венгерский премьер-министр Виктор Орбан упрекнул ЕС в отсутствии смелости для признания ошибочности санкций. Оценивая перспективы европейской санкционной политики, он высказал мнение, что антироссийские санкции, вероятнее всего, пока не перестанут вводить.

Кроме того, Орбан в очередной раз указал, что если бы введение ограничений приостановили, то стоимость энергии упала бы в считаные минуты, а общий уровень цен и инфляция сократились бы вдвое.

В декабре 2022 года советник премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан сообщал, что Будапешт может получить мандат на продвижение дискуссии о пересмотре санкций против России в результате национальной консультации, в которой приняли участие 1,363 миллиона из 10 миллионов жителей страны.