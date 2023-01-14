. Последние новости о состоянии Никиты Михалкова: "Переживают буквально все"
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Последние новости о состоянии Никиты Михалкова: "Переживают буквально все"

Последние новости о состоянии Никиты Михалкова: "Переживают буквально все"

77-летний Никита Михалков 5 января был госпитализирован, попав в реанимацию с гриппом. За судьбу знаменитого режиссера переживают его многочисленные поклонники по всей России. Однако сегодня наконец появились обнадеживающие новости.

На этой неделе Никите Сергеевичу Михалкову стало лучше. Сам режиссер пока общается по телефону лишь со своим ближайшим окружением. 


Коллеги знаменитости уже настроены оптимистично. Накануне телезвезды рассказали о нынешнем состоянии мэтра на съемках одного из телешоу.

"Переживают буквально все. Никита Сергеевич заставил поволноваться всех – столько людей искренне желают ему выздоровление. Все писали друг другу – как, что. Раньше никто ничего не говорил. Сейчас уже появилась информация - поводов для беспокойства нет: говорят, что Никите Сергеевичу стало лучше. Угрозы жизни нет, лечат", - цитирует источник "Комсомольская правда".

По данным издания, режиссер по-прежнему находится в реанимационном отделении, однако есть надежда, что вскоре он будет переведен оттуда и продолжит лечение в плановом порядке.

Никита Михалков находится в сознании и дышит самостоятельно. Как отмечается, температура уже спала.


Находящийся в реанимации Никита Михалков готовится к спектаклям

В рабочем графике мэтра стоит два спектакля "12" - Никита Михалков должен выйти на сцену 6 и 7 февраля.

"6 и 7 февраля спектакль "12" состоится, можно купить билеты. Информации об отмене не поступало", - сообщили в компании, продающей билеты на это мероприятие.  

В возглавляемым Никитой Михалковым Центре Театра и кино также ничего не знают об отмене и продолжают продавать билеты. Судя по всему, все надеются, что режиссер скоро сможет вернуться в строй.


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По материалам: uposters.ru

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