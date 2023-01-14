. Пригожин назвал ЧВК «Вагнер» самой опытной армией в мире
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Пригожин назвал ЧВК «Вагнер» самой опытной армией в мире

Пригожин назвал ЧВК «Вагнер» самой опытной армией в миреПригожин назвал ЧВК «Вагнер» самой опытной армией в мире и объяснил ее эффективность

Частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» является самой опытной армией из всех существующих в мире на данный момент. Об этом заявил ее основатель и руководитель Евгений Пригожин, соответствующее видеообращение опубликовала его пресс-служба в Telegram.

Объясняя эффективность группы, предприниматель отметил, что ее бойцы воюют на протяжении многих лет. Пригожин подчеркнул, что все поставленные задачи они выполняют самостоятельно, так как располагают собственной военной техникой: самолетами, всеми видами реактивных систем залпового огня, системами противовоздушной обороны, артиллерией всех калибров, танками и боевыми машинами пехоты.

«Самое главное — это идеально отработанная система управления. ЧВК "Вагнер" всех слышит, каждый может сказать свое мнение. Командиры советуются с бойцами, а руководство ЧВК советуется с командирами», — заявил бизнесмен.

Руководитель группы также рассказал, что в рядах ЧВК действует жесточайшая дисциплина. «Если приняты решения — все задачи выполняются, и никто не может дать заднюю», — заявил он, добавив, что именно поэтому ЧВК «шла вперед и будет идти вперед».

В том же видеообращении Пригожин показал человека, командовавшего штурмом Соледара. Имя военного он не назвал.

13 января стало известно, что взятие городских кварталов Соледара было выполнено штурмовыми отрядами ЧВК «Вагнер». Эту информацию подтвердили в Минобороны России.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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