. Продажи Xbox Series X | S в Японии уже в разы превышают результаты Xbox One
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Продажи Xbox Series X | S в Японии уже в разы превышают результаты Xbox One

Продажи Xbox Series X | S в Японии уже в разы превышают результаты Xbox One


Поколение Xbox Series X | S гораздо популярнее на японском игровом рынке, где лидером всегда являлись игровые приставки Playstation. Поколение Xbox One полностью провалилось среди японских игроков — за все время на территории Японии было продано всего около 140,000 консолей Xbox One. У Xbox Series X | S показатели гораздо лучше — к текущему моменту продано более 400,000 консолей нового поколения Xbox в Японии.

При этом, продажи Xbox Series X | S на территории Японии, по большей части, приходятся на дешевую Xbox Series S. Соотношение проданных приставок следующее:



Xbox Series S ~ 227,000 штук



Xbox Sereis X ~ 173,000 штук

Самой популярной консолью Xbox на территории Японии все еще остается Xbox 360 — их было продано около 1,610,000 штук.

# Технологии
По материалам: newxboxone

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