. Продажи Xbox в России в 2022 году существенно выросли





В России практически нет данных о продажах игровых приставок, особенно после официального ухода с рынка производителей. OZON — один из крупнейших маркетплейсов в стране, и портал «Игромания» смог заполучить от представителей площадки информацию о продажах игровых приставок, а также некоторые другие данные о консольной индустрии в России.

Портал приводит цитату представителей OZON, которые отмечают, что продажи игровых приставок Xbox в 2022 году существенно выросли:

Если говорить о самих консолях, то в этом [2022] году Xbox существенно нарастил свою долю по штучным продажам и достиг почти 40% среди всех консолей. Одной из причин этого стал Xbox Series X, который летом появился на Ozon по предзаказу. Долгожданная приставка смогла успешно конкурировать с Playstation 5 среди геймеров на российском рынке.

Согласно данным OZON, игровая приставка Nintendo Switch находится на третьем месте по популярности среди игроков в России.

Вместе с тем, в 2022 году вырос интерес среди игроков в России на диски с играми для консолей. Диски более активно покупают игроки с Playstation — почти в 7 раз больше дисковых версий игр продано именно для приставок Sony. Самой популярной игрой на Xbox на дисках в 2022 году стала FIFA 23, а для Playstation — Grand Theft Auto V.