. Пушилин сообщил, что жители Соледара смогут рассчитывать на все соцгарантии ДНР
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Пушилин сообщил, что жители Соледара смогут рассчитывать на все соцгарантии ДНР

Пушилин сообщил, что жители Соледара смогут рассчитывать на все соцгарантии ДНР

Освобожденный российскими военнослужащими 12 января Соледар в скором времени войдет в зону административной ответственности Донецкой Народной Республики (ДНР), и жители с соледарской пропиской смогут рассчитывать на все социальные гарантии, которые распространяются на жителей республики. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

Как написал Пушилин в своем Telegram-канале, 14 января в одном из пунктов временного размещения в Шахтерске он встретился с жителями Соледара и других населенных пунктов из окрестностей Артемовска. Они были вывезены российскими военными из мест, обстреливаемых украинскими боевиками.

Сегодня жители Соледара получают всю необходимую поддержку, в том числе в оформлении документов, а после вхождения города в зону административной ответственности ДНР на них будут распространяться все соцгарантии, на которые имеют право жители республики, отметил врио главы региона.

«Люди интересовались трудоустройством. Пояснил, что нам в республике сейчас очень нужны строители, и участие мужчин в работах временного характера в строительных бригадах было бы очень кстати», — добавил Пушилин.

Ранее «Парламентская газета» сообщила, что Соледар перешел под контроль Вооруженных сил РФ вечером 12 января после ожесточенных боев за город. Как пояснили в Минобороны РФ, данный населенный пункт имеет важное значение для продолжения наступления на донецком направлении — его освобождение позволяет отрезать пути снабжения украинских военных в находящемся к юго-западу от него Артемовске. 

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По материалам: pnp.ru

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