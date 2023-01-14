. Ремейк Dead Space будет работать на Xbox Series X в двух графических режимах
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Ремейк Dead Space будет работать на Xbox Series X в двух графических режимах

Ремейк Dead Space будет работать на Xbox Series X в двух графических режимах


Студия EA Motive, которая планирует уже 27 января выпустить в релиз ремейк Dead Space, рассказала технические детали работы проекта. Напомним, игра выходит только на Xbox Series X | S и Playstation 5, и она получит на старших консолях два графических режима:



Режим качества — 4K (UHD) при 30 FPS с поддержкой трассировки лучей



Режим производительности — 2K (QHD) при 60 FPS без трассировки лучей

Авторы в своем сообщении не назвали технические характеристики проекта на Xbox Series S, и позже не уточнили эту информацию в комментариях, несмотря на запросы игроков.

IGN опубликовали сравнение графики ремейка Dead Space с оригиналом 2008 года

Напомним, ранее был опубликован релизный трейлер ремейка Dead Space — его можно видеть ниже.


Watch this video on YouTube
# Технологии
По материалам: newxboxone

Последние новости

Рослесинфорг заключил соглашение о сотрудничестве с Группой «Илим»
Рослесинфорг заключил соглашение о сотрудничестве с Группой «Илим»
Депутаты ЗС вручили благодарности волонтёрам Приангарья, поддерживающим участников СВО
Депутаты ЗС вручили благодарности волонтёрам Приангарья,
Журналист показал кассетный плеер в стиле Xbox Series S, который ему прислала Microsoft
Журналист показал кассетный плеер в стиле Xbox Series S, который ему
Павел Глоба в гороскопе на 14 января 2023 года расскажет, каких событий стоит остерегаться
Павел Глоба в гороскопе на 14 января 2023 года расскажет, каких
В США увидели веру в свою безнаказанность за военные преступления
В США увидели веру в свою безнаказанность за военные преступления
Список подарков, которые нужно срочно выбросить после праздников
Список подарков, которые нужно срочно выбросить после праздников
Минлеса Иркутской области получило четыре снегоболотохода
Минлеса Иркутской области получило четыре снегоболотохода
Рогов сообщил об определении в Санкт-Петербурге «сценария» СВО
Рогов сообщил об определении в Санкт-Петербурге «сценария» СВО
Ремейк Dead Space будет работать на Xbox Series X в двух графических режимах
Ремейк Dead Space будет работать на Xbox Series X в двух графических
Al Jazeera: Нетаньяху передал Путину "сигнал" о возможном сближении России и Израиля
Al Jazeera: Нетаньяху передал Путину "сигнал" о возможном
Памела Андерсон проигнорировала письмо от сыгравшей ее в сериале Лили Джеймс
Памела Андерсон проигнорировала письмо от сыгравшей ее в сериале Лили
Россиянам рассказали о способе увеличить трудовой стаж для получения пенсии
Россиянам рассказали о способе увеличить трудовой стаж для получения

Топ на сегодня

Перечислены самые популярные способы обмана пенсионеров
Перечислены самые популярные способы обмана пенсионеров
Российская отрасль столкнулась с угрозой потери миллиардов рублей
Российская отрасль столкнулась с угрозой потери миллиардов рублей
Рост цен во Франции замедлился
Рост цен во Франции замедлился
Китай нашел новый способ взять под контроль технологические компании
Китай нашел новый способ взять под контроль технологические компании
В России пообещали повышение ряда социальных выплат
В России пообещали повышение ряда социальных выплат

Еще по теме

IGN опубликовали сравнение графики ремейка Dead Space с оригиналом 2008 года
Вышел релизный трейлер ремейка Dead Space — игра станет доступна уже 27 января
Представили сравнение геймплея оригинального Dead Space с ремейком
Показали первый геймплейный трейлер ремейка Dead Space