. Ремейк Dead Space будет работать на Xbox Series X в двух графических режимах





Студия EA Motive, которая планирует уже 27 января выпустить в релиз ремейк Dead Space, рассказала технические детали работы проекта. Напомним, игра выходит только на Xbox Series X | S и Playstation 5, и она получит на старших консолях два графических режима:

Режим качества — 4K (UHD) при 30 FPS с поддержкой трассировки лучейРежим производительности — 2K (QHD) при 60 FPS без трассировки лучей

Авторы в своем сообщении не назвали технические характеристики проекта на Xbox Series S, и позже не уточнили эту информацию в комментариях, несмотря на запросы игроков.

IGN опубликовали сравнение графики ремейка Dead Space с оригиналом 2008 года

Напомним, ранее был опубликован релизный трейлер ремейка Dead Space — его можно видеть ниже.

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