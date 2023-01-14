. Репортеры CNN запечатлели отступление ВСУ из Соледара
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Репортеры CNN запечатлели отступление ВСУ из Соледара

Репортеры CNN запечатлели отступление ВСУ из Соледара

Репортеры американского телеканала CNN стали свидетелями отступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Соледара. Накануне город перешел под контроль российской армии: ожесточенные бои за него шли с лета 2022 года.

"Команда CNN, расположенная в 2,5 милях (около 4 км) от Соледара, стала свидетелем того, как в пятницу [13 января] украинские силы переправляли войска, что, по-видимому, было организованным отступлением из города. Среди выводимых украинских войск не было чувства паники", – отмечается в материале телеканала.


11 января бойцы ЧВК "Вагнер" установили контроль над Соледаром, окружив противника. После этого Арестович признал, что ряд подразделений ВСУ бежали с поля боя. Потери украинской армии были катастрофическими - убитых никто не считал, признавали в беседе западными СМИ сами солдаты ВСУ.

Официально о взятии Соледара Минобороны РФ объявило только в пятницу, 13 января. Город взят под полный контроль российских войск.

В конце декабря военкор Дмитрий Кулько рассказал о самой горячей точке боев на Украине - Бахмуте. ВСУ стянули в указанный район десяток подразделений, включая отдельные формирования грузинских, американских и польских наемников. О "жесточайшей мясорубке" под Бахмутом также говорил обозреватель Александр Сладков. Со стороны ВСУ отмечается серьезное сопротивление.

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По материалам: uposters.ru

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