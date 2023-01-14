Репортеры американского телеканала CNN стали свидетелями отступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Соледара. Накануне город перешел под контроль российской армии: ожесточенные бои за него шли с лета 2022 года.

"Команда CNN, расположенная в 2,5 милях (около 4 км) от Соледара, стала свидетелем того, как в пятницу [13 января] украинские силы переправляли войска, что, по-видимому, было организованным отступлением из города. Среди выводимых украинских войск не было чувства паники", – отмечается в материале телеканала.

11 января бойцы ЧВК "Вагнер" установили контроль над Соледаром, окружив противника. После этого Арестович признал, что ряд подразделений ВСУ бежали с поля боя. Потери украинской армии были катастрофическими - убитых никто не считал, признавали в беседе западными СМИ сами солдаты ВСУ.

Официально о взятии Соледара Минобороны РФ объявило только в пятницу, 13 января. Город взят под полный контроль российских войск.

В конце декабря военкор Дмитрий Кулько рассказал о самой горячей точке боев на Украине - Бахмуте. ВСУ стянули в указанный район десяток подразделений, включая отдельные формирования грузинских, американских и польских наемников. О "жесточайшей мясорубке" под Бахмутом также говорил обозреватель Александр Сладков. Со стороны ВСУ отмечается серьезное сопротивление.