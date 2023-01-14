. Рослесинфорг заключил соглашение о сотрудничестве с Группой «Илим»

Рослесинфорг заключил соглашение о сотрудничестве в сфере лесных отношений с Группой «Илим». Договорённость между сторонами будет действовать до 2029 года. Коснётся она разработки проектной документации лесных участков, проектов освоения лесов, кадастрового учёта, лесоустройства на общей площади 5,9 миллиона гектаров, а также консультационных услуг на протяжении всего срока сотрудничества на участках Иркутской области. Встреча состоялась в декабре 2022 года в Братском районе.

Также участники встречи обсудили вопрос взаимодействия по подбору и анализу лесных участков для их включения в приоритетные инвестпроекты в области освоения лесов.