. Россиянам рассказали о способе увеличить трудовой стаж для получения пенсии
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Россиянам рассказали о способе увеличить трудовой стаж для получения пенсии

Россиянам рассказали о способе увеличить трудовой стаж для получения пенсииЮрист Рымкевич посоветовала обновить данные о трудовом стаже перед выходом на пенсию

Юрист Анастасия Рымкевич рассказала, что нужно сделать для того, чтобы повысить свой трудовой стаж для Пенсионного фонда. Этим она поделилась с изданием «Подмосковье сегодня».

Специалист указала, что необходимо пересчитать трудовой стаж, обратившись в Пенсионный фонд. «Надо подать в Фонд заявление о корректировке сведений своего лицевого счета. К нему нужно приложить документальные доказательства, которые подтвердят неучтенные периоды стажа», — отметила она.

Рымкевич пояснила, что для назначения пенсии используется информация, отображающаяся на лицевом счете человека, который открывается сразу после выдачи СНИЛС. Таким образом, некоторые сведения о трудовом стаже могут быть не засчитаны, если человек был трудоустроен до этого или работал в течение нестрахового периода.

Юрист уточнила, что существует множество нестраховых периодов, в частности, когда сотрудник находится на военной службе. Помимо этого, стаж может не засчитаться женщине, сидевшей с ребенком до полутора лет без трудоустройства или проживавшей с мужем-военнослужащим в части. Кроме того, необходимо проверить свой стаж людям, которые ухаживают за инвалидами первой группы, добавила Рымкевич.

Ранее россиянам напомнили, что с 1 января пенсии проиндексируют на 4,8 процента. Отмечается, что в текущем году будет повышена фиксированная часть страховой пенсии (с 7220,70 рубля до 7567,30 рубля), а также стоимость пенсионного балла (с 118,09 до 123,76 рубля).

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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