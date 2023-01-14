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Россиянка родила на высоте десять тысяч метров

Россиянка родила на высоте десять тысяч метров
У женщины начались роды прямо в самолете. Удивительная и счастливая ситуация произошла на борту самолета «Уральских авиалиний». Воздушное судно вылетело из аэропорта Жуковский и направлялось в Худжанд, как вдруг одна из пассажирок принялась рожать. Схватки начались сразу же, как только Airbus начал набирать высоту. Лететь оставалось несколько часов, и пилот был готов посадить самолет в ближайшем аэропорту. Однако нарушать планы пассажиров не понадобилось. По счастливой случайности тем же рейсом летели в врач-неонатолог, две медсестры-акушерки и рентгенолог. Они посовещались и приняли волевое решение — продолжить полет, а также помочь девочке появиться на свет прямо в воздухе. Импровизированный роддом собрали из подручных материалов. Стюардессы оборудовали помещение всем, чем смогли: пледами, подушками, салфетками, водой. Буквально через час беременная пассажирка обрела новый статус. А еще через пару часов самолет приземлился в таджикистанском аэропорту, где новорожденную с мамой уже ждала скорая помощь. Девочка появилась на свет весом 2,6 килограмм и ростом 46 сантиметров. Сейчас новорожденная Оишахон (так назвали ребенка) уже выписана из больницы. Впрочем, предновогоднее чудо случилось и с другой парой, летевшей «Уральскими авиалиниями». Один из пассажиров предложил девушке стать его женой прямо на высоте нескольких тысяч километров над уровнем моря. «Кто-то в новогодние праздники активно гулял, кто-то путешествовал, а кто-то сделал предложение руки и сердца прямо «в небесах»…Екатерина сказала Игорю «Да!» Поздравляем жениха и невесту! Желаем любви и взаимопонимания!», — говорится в сообщении авиакомпании, передает Telegram-канал «Уральские авиалинии».
# Общество / Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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