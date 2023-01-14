. Российские военные уничтожили американскую систему М777 под Харьковом

МО РФ заявило об уничтожении американской артиллерийской системы М777 под Харьковом

Российские военнослужащие в ходе контрбатарейной борьбы на огневых позициях уничтожили американскую артиллерийскую систему М777 в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области. Об этом заявил журналистам в субботу, 14 января, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он отметил, что также удалось уничтожить три гаубицы Д-20 в районах харьковского села Щербаковка, а также у населенных пунктов Орловка и Дылеевка Донецкой народной республики (ДНР).