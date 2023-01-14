Российские военные уничтожили американскую систему М777 под Харьковом
Сегодня, 15:28
МО РФ заявило об уничтожении американской артиллерийской системы М777 под Харьковом
Российские военнослужащие в ходе контрбатарейной борьбы на огневых позициях уничтожили американскую артиллерийскую систему М777 в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области. Об этом заявил журналистам в субботу, 14 января, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Он отметил, что также удалось уничтожить три гаубицы Д-20 в районах харьковского села Щербаковка, а также у населенных пунктов Орловка и Дылеевка Донецкой народной республики (ДНР).
По материалам: lenta.ru