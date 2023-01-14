. С 18 по 22 января в Ангарске пройдут чемпионат и первенство СФО по лыжным гонкам

Чемпионат и первенство Сибирского Федерального округа по лыжным гонкам пройдут на лыжно-биатлонном комплексе «Ангарский» с 18 по 22 января. Подготовку к соревнованиям проверил председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев в ходе выездного совещания в Ангарске.

Участие в состязаниях примут лыжники из Красноярского, Алтайского краев, Омской области и других регионов Сибирского Федерального округа. Иркутскую область представит 21 спортсмен, из них восемь – представители Ангарского округа.