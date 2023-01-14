. Шамана сняли с ротации после отказа ехать на Донбасс

Певец Шаман может лишиться славы и гонораров. В последнее время SHAMAN и его песня «Я русский» рвет все чарты. Сейчас артист активно гастролирует по стране, но его треки играют далеко не везде. Ярослав Дронов (настоящее имя певца) откровенно рассказал о конфликте с «Русским Радио». По словам исполнителя, полгода назад станция взяла песню «Ты моя» и номинировала музыканта на премию телеканала RU.TV за трек «Встанем». Организаторы пригласили артиста в поездку в Донбасс, вот только Shaman не принял предложение из-за плотного графика. «Я отказался, поскольку на эти дни у меня уже были запланированы концерты. На следующий день без объяснения причин мою песню сняли с ротации и отменили мое выступление на премии», — рассказал Дронов «КоммерсантЪ».Впрочем, Ярослав не отказывается отправиться на территории, присоединившиеся к России после осенних референдумов. По словам музыканта, его беспокоит безопасность зрителей, которые придут на концерт, поэтому требуется проработать отдельные нюансы. «Моя команда активно работает над организацией таких выступлений. До конца зимы я обязательно там выступлю», — заверяет исполнитель. Несмотря на небольшие размолвки с «Русским Радио», Ярослав Дронов не жалуется на отсутствие эфирного времени. Его музыка звучит на одних из самых популярных станций. Услышать их можно в трансляциях «Дорожного», «Шансона», «Авторадио». Да и в Сети треки исполнителя пользуются популярностью. SHAMAN признается, большая часть аудитории находит его в соцсетях и на YouTube. «В целом свои миллионы просмотров и прослушиваний я получаю в первую очередь все же в Интернете. А они конвертируются в проданные билеты и аншлаги в концертных залах», — делится успехом артист.