. Сильвестров день или Куриный праздник15 января 2023 года: традиции, приметы, поверья
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Сильвестров день или Куриный праздник15 января 2023 года: традиции, приметы, поверья

Сильвестров день или Куриный праздник15 января 2023 года: традиции, приметы, поверья

Церковно-нарордный праздник Сильвестров день отмечают 15 января. Он имеет много традиций и обрядов, сохранившихся до нашего времени. В этот день принято ставить свечи святому Сильвестру, молиться ему, просить здоровья и счастья близким людям. В этот день предки обкуривали курятники, оберегали их от холода и лисиц. Это помогало курам хорошо нестись.

История праздника Сильвестров день

Епископ Сильвестр I родился в Риме много лет назад в семье простых людей. Мальчик был любопытным, особое внимание уделял изучению Библии и Слова Божьего. Старался выучить все законы, помогал бедным людям.


Во времена гонения на христиан святой подвергся репрессиям, так как занимался погребением мучеников. Благодаря своей силе, которой наградил его Бог, он исцелял людей.

Существует мнение, что Сильвестр после разговора с императором Константином убедил его принять христианскую веру. Святой умер собственной смертью.

Обычаи и традиции 15 января


Христиане в этот день недели обкуривали курятники, в церкви ставили свечи, просили прощения за грехи. Люди верили: если 15 января сходить в церковь, помолиться, то у них будет хорошее здоровье. Хозяйки в этот день гадали на луке. Высыпали его на стол, а утром смотрели, сколько луковиц намокло, столько будет дождливых дней.

Существуют приметы и поверья, связанные с этим днем:

  • Если дрова в печке сильно трещат — будет сильный мороз;
  • если сокол высоко летает – будет вьюга;
  • если петухи запели – стоит ожидать потепление;
  • если домашняя птица бегает часто по курятнику – будет потепление;
  • если на улице нет снега – стоит ожидать сухую весну;
  • если месяц полный – советуют больше времени уделять хозяйству;
  • если на улице сильные морозы – лето будет тёплым;
  • если на улице нет снега – стоит ожидать сухую весну;
  • если месяц полный – советуют больше времени уделять хозяйству;
  • если на улице сильные морозы – лето будет тёплым;
  • если собаки воют – будет сильная вьюга;
  • если кошка скребётся – стоит ожидать резкого похолодания;
  • если месяц яркий – к сильному ветру.

Не советуют 15 января употреблять мясные блюда, можно привлечь неудачи и болезни.

# Общество
По материалам: rsute

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