. СМИ: Британия поставит Украине эскадрон танков Challenger 2
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СМИ: Британия поставит Украине эскадрон танков Challenger 2

СМИ: Британия поставит Украине эскадрон танков Challenger 2

Премьер-министр Риши Сунак планирует направить на Украину эскадрон, состоящий из 12 танков Challenger 2. Как сообщает газета The Sun, британский премьер намерен в течение дня проинформировать об этом президента Украины Владимира Зеленского.

По данным издания, Лондон незамедлительно намерен поставить Киеву четыре танка, а затем — еще восемь.

Также газета сообщает, что на этой неделе у Сунака состоялось обсуждение с руководством министерства обороны и безопасности, в ходе которого он подчеркнул, что поставка танков Украине должна быть приоритетом.

Данная поставка станет частью британской военной помощи Украине после того, как европейские союзники, включая Францию и Германию, обязались отправить свою бронетехнику: Германия - БМП Marder, а Франция — колесные танки AMX-10 RC. США уже направили на Украину 50 БМП Bradley.

Challenger 2 поступил на вооружение в середине 1990-х годов и имеет 120-миллиметровый калибр. 

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По материалам: pnp.ru

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