. Состояние Романа Костомарова, находящегося в реанимации, ухудшилось

Фигурист Роман Костомаров продолжает находиться в реанимации. Состояние олимпийского чемпиона 2006 года российского фигуриста Романа Костомарова, со вторника, 10 января, находящегося в реанимации, продолжает ухудшаться. Медики клинического центра «Коммунарка» наблюдают отрицательную динамику, сообщает «Лайф» со ссылкой на свои источники. Обследования выявили у Костомарова двусторонний гидроторакс — скопление избыточной жидкости в плевральной полости. Эта жидкость начинает давить на лёгкие и другие органы, что может спровоцировать острую дыхательную недостаточность. Кроме того, при гидротораксе существует высокий риск смещения внутренних органов, нарушения кровообращения и развития тяжёлой сердечной патологии.Костомаров попал в реанимацию с пневмонией, фигурист находится на ЭКМО и подключён к аппарату ИВЛ. В новогодние праздники Роман выступал в шоу Ильи Авербуха «Волшебник страны Оз», которое проходило в том числе на открытом воздухе. Говорят, что спортсмен так тяжело заболел, потому что не щадил себя и продолжал работать с высокой температурой, однако Татьяна Тарасова уверяет, что видела Романа на последнем ледовом шоу, и он лишь жаловался на кашель и боль в груди.