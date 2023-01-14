. Список подарков, которые нужно срочно выбросить после праздников

Праздничные дни уже на исходе, после которых у всех нас накопилось приличное количество подарков от родных, друзей и коллег. Некоторые из них дороги сердцу, другие — чисто практичны, а третьи будут лежать в дальнем углу. Но вопрос не в том, нужен нам конкретный подарок или нет, а в том, что некоторые подарки опасны для энергетики. Самое время узнать, какие из них нужно срочно выбросить после праздников.

Какие новогодние подарки лучше выбросить после праздников

Ножи и ножницы, даже маникюрные. Все колюще-режущие предметы опасны для нашей энергетики, если мы покупаем их не сами, а принимаем в качестве подарка. Кроме того, такой презент может «расколоть» мир в семье того, кому подарен. Потому если вам ненароком подарили что-то вроде набора ножей, то поспешите избавиться от него сразу же, как только пройдут праздники.





Книга. Смотря какая книга. К примеру, если супружеской чете подарили любовный роман, то это может вызвать неурядицы в их отношениях. К примеру, муж или жена увлечется кем-то на стороне. Потому все романтические произведения супругам лучше передаривать людям одиноким, пока не встретившим свою любовь.

Кошелек. Этот предмет человек должен выбирать самостоятельно. Если мы носим подаренный кошелек, то, возможно, наши финансовые дела будут не так хороши, как хотелось бы. Если подарок вам действительно дорог, то хотя бы положите в потайной карман кошелька железную монетку.

Постельное белье. Если вам преподнесли в подарок постельное белье, то его придется выбросить. Да, бывает очень жалко избавляться от такого презента, особенно если вещь красивая и качественная, но, согласно приметам, комплект постельного белья может обречь того, кто на нем будет спать, на одиночество и разочарование.

Кактусы. Это колючее растение может как защитить своих хозяев от негатива, так и отпугнуть удачу. Если вы принимаете их в подарок, то произойдет, скорее, второе. Они вряд ли принесут благополучие и процветание в дом.

Украшения с жемчугом. Многие не знают, что жемчуг дарить нельзя, и считают это изысканным подарком. Такие украшения могут нести опасность для личной жизни девушки, даже если она получила их от любимого. Если выбросить жемчуг у вас рука не поднимается, тогда просто спрячьте его «для особого случая», который, как известно, может никогда и не наступить.

Статуэтки птиц. Многие считают статуэтки универсальным подарком. Однако нужно быть осторожными с тем, что они изображают. К примеру, статуэтки птиц несут в себе негативный посыл, так как приносят в дом суету и тревоги.





Тапочки. Не самый лучший подарок, который несет негативную коннотацию. Если не хотите рисковать здоровьем, то от такого подарка лучше отказаться. А если приняли, чтобы не обидеть дарителя, то стоит выбросить их сразу же после праздников.

Свечи. Ароматные, красивые, создающие тепло и уют в доме — их приятно дарить и получать в подарок. Однако выбирать свечи для дома лучше самостоятельно. Если их подарит человек, который в прошлом был на вас обижен, то в доме могут начать происходить различные беды. Свеча как источник энергии огня может впитывать в себя энергетический посыл дарителя.